Разработка Beyond Good & Evil 2 продвигается, готовится расширенный тест
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Разработка Beyond Good & Evil 2 продвигается, готовится расширенный тест

Разработка Beyond Good & Evil 2 продвигается, готовится расширенный тест


Beyond Good & Evil 2 — игра от Ubisoft, которую анонсировали в 2017 году. С тех пор о проекте появлялась неоднократно информация в СМИ, что он угодил в «производственный ад». Когда выйдет игра — неизвестно, как и нет информации о том, на какой стадии разработки она находится.

Но, похоже, у разработчиков появилось, что протестировать. Один из самых надежных инсайдеров в игровой индустрии, Том Хендерсон, сообщил, что Beyond Good & Evil 2 не только разрабатывается (что подтверждала сама Ubisoft недавно инвесторам), но и вскоре перейдет в фазу тестирования. Хендерсон отмечает, что в июле начнется «обширное внешнее тестирование игры». По его словам, тесты будут более широкими, чем для игр The Division Heartland и XDefinant, которые тестировали по одной сессии в неделю.

Том Хендерсон не смог получить от источников информацию о том, как далеко продвинулась разработка игры, и когда можно ожидать ее релиз. Напомним, в том же 2017 году, когда представили Beyond Good & Evil 2, анонсировали и Skull & Bones, которая в ноябре этого года все же доберется до релиза.


Watch this video on YouTube
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Летние обряды красоты, здоровья и молодости
Летние обряды красоты, здоровья и молодости
Разработка Beyond Good & Evil 2 продвигается, готовится расширенный тест
Разработка Beyond Good & Evil 2 продвигается, готовится
Пентхаус в элитном районе Сохо за 24 миллиона долларов
Пентхаус в элитном районе Сохо за 24 миллиона долларов
«Ушла в космос, хотя физически с нами»: режиссер о тяжелом состоянии Маргариты Тереховой
«Ушла в космос, хотя физически с нами»: режиссер о тяжелом состоянии
Кому доступна мода на розовый цвет летом 2022 года, можно ли носить розовые вещи женщинам 60+
Кому доступна мода на розовый цвет летом 2022 года, можно ли носить
Между Россией и Турцией открывается морское сообщение
Между Россией и Турцией открывается морское сообщение
Работает нутрициологом, одевается в масс-маркете. Как живет сестра невесты олигарха Доронина
Работает нутрициологом, одевается в масс-маркете. Как живет сестра
Маск решил не покупать Twitter
Маск решил не покупать Twitter
Экотропу «Байкальская верста» начали строить волонтеры в Байкальске
Экотропу «Байкальская верста» начали строить волонтеры в Байкальске
Стрелявший в Синдзо Абэ рассказал о причинах своего поступка
Стрелявший в Синдзо Абэ рассказал о причинах своего поступка
Анонсировали Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway для Xbox One и Xbox Series X | S
Анонсировали Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway для Xbox One и
«Черный список» исполнителей: кто попал в перечень неблагонадежных артистов
«Черный список» исполнителей: кто попал в перечень неблагонадежных

Топ на сегодня

Астролог Лариса Андерсен рассказала, что нужно делать девочкам завтра
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что нужно делать девочкам завтра
Сын Натальи Подольской запрещает его снимать
Сын Натальи Подольской запрещает его снимать
Вооруженные силы Китая провели военные учения вблизи Тайваня
Вооруженные силы Китая провели военные учения вблизи Тайваня
Илон Маск прокомментировал рождение близнецов от своей сотрудницы
Илон Маск прокомментировал рождение близнецов от своей сотрудницы
Шахназаров жестко раскритиковал Екатерину Варнаву в лаваше
Шахназаров жестко раскритиковал Екатерину Варнаву в лаваше

Еще по теме

Инсайдер: Beyond Good & Evil 2 от Ubisoft может быть отменена
Инсайдер: Skull & Bones вскоре перейдет к тестированию, пока внутри Ubisoft
Инсайдер: В The Division: Heartland будет 4 режима и кроссплатформенный мультиплеер
Инсайдер: Ubisoft работает над Splinter Cell с открытым миром