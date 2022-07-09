Разработка Beyond Good & Evil 2 продвигается, готовится расширенный тест

Вадим Карасев





Beyond Good & Evil 2 — игра от Ubisoft, которую анонсировали в 2017 году. С тех пор о проекте появлялась неоднократно информация в СМИ, что он угодил в «производственный ад». Когда выйдет игра — неизвестно, как и нет информации о том, на какой стадии разработки она находится.

Но, похоже, у разработчиков появилось, что протестировать. Один из самых надежных инсайдеров в игровой индустрии, Том Хендерсон, сообщил, что Beyond Good & Evil 2 не только разрабатывается (что подтверждала сама Ubisoft недавно инвесторам), но и вскоре перейдет в фазу тестирования. Хендерсон отмечает, что в июле начнется «обширное внешнее тестирование игры». По его словам, тесты будут более широкими, чем для игр The Division Heartland и XDefinant, которые тестировали по одной сессии в неделю.

Том Хендерсон не смог получить от источников информацию о том, как далеко продвинулась разработка игры, и когда можно ожидать ее релиз. Напомним, в том же 2017 году, когда представили Beyond Good & Evil 2, анонсировали и Skull & Bones, которая в ноябре этого года все же доберется до релиза.

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