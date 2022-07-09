Регина Тодоренко рассказала, как чувствует себя на последних сроках беременности: фото

Блогер и телеведущая Регина Тодоренко совсем скоро станет мамой во второй раз. О том, что Регина находится в интересно положении, ее поклонники узнали лишь весной этого года. До этого пара скрывала информацию о беременности. В сети даже появлялись слухи, что Тодоренко уже родила, однако сама телеведущая опровергла эти домыслы. Чтобы пресечь распространение подобной информации, Регина опубликовала новое фото, а также рассказала о своем самочувствии.





Свежий снимок Регина опубликовала на своем Телеграм-канале. На фото телеведущая показала свой живот внушительных размеров.

«Все бесит», – написала Тодоренко в подписи.

Вероятно, телеведущая подразумевает перемену настроения во время беременности, а не какие-то семейные трудности.





Напомним, что летом 2018 года общественности стало известно о помолвке Регины с экс-солистом группы «Smash!!» Владом Топаловым. В октябре того же года пара официально оформила свои отношения. Интересно, что свадебная церемония прошла через 8 месяцев, в июле 2019 года. В декабре 2018 года у Регины и Влада родился сын, которого назвали Михаилом.