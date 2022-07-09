Релиз As Dusk Falls команда Xbox отпразднует оффлайн-мероприятием

Вадим Карасев





Команда Xbox решила отпраздновать релиз ожидаемой интерактивной драмы As Dusk Falls по-крупному, вместе с командой Kinda Funny.

Трио Kinda Funny (известные американские ведущие подкастов и авторы видео) проведут 15 июля в Театре Фонда в Лос-Анджелесе оффлайн-мероприятие, приуроченное к запуску игры As Dusk Falls. В анонсе события говорится, что в рамках мероприятия команда Kinda Funny пройдет 3 главы игры, и зрители смогут за этим наблюдать вживую.

Новые детали As Dusk Falls из первых превью игры — интерактивное кино для Xbox

Кроме того, 19 июля команда Kinda Funny проведет онлайн-шоу для всех желающих, в рамках которого зрителям предложат голосовать за решения, которые, в конечном счете, скажутся на сюжете.

Релиз As Dusk Falls состоится 19 июля на Xbox One, Xbox Series X | S и PC, сразу после выхода проект будет в Game Pass.

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