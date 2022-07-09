Российской звезде НХЛ Кириллу Капризову отказали во въезде в США

Вадим Карасев

Российский хоккеист Кирилл Капризов, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги "Миннесота Уайлд", не смог въехать в США из Дубая, пишет издание The Athletic со ссылкой на источники.

Причиной отказа во въезде стало отсутствие рабочей визы притом, что в 2021 году спортсмен заключил с "Миннесотой" пятилетний контракт. В то же время, по данным издания, несколько игроков из Европы, в том числе россияне, ранее были допущены в США без виз.



Месяц назад хоккеист говорил, что не собирается пока получать американское гражданство, поскольку имеет возможность "спокойно путешествовать по миру с визами" и российским паспортом. Как отмечается, сейчас Капризов находится в России. 30 июня у него закончилась отсрочка от армии. Таким образом, его может ждать судьба другой российской звезды хоккея - вратаря Ивана Федотова, который был уличен уклонении от армейской службы.

Главный тренер "Миннесоты" Дин Эвансон признался, что крайне обеспокоен ситуацией с Капризовым.

"Это страшно для нас. Это страшная ситуация в нашем мире. Видеть, что происходит с таким важным для нас человеком, как Кирилл… Мы надеемся, что все разрешится правильно".

Капризов переехал в НХЛ летом 2020 года из московского ЦСКА. В составе армейцев нападающий стал победителем Кубка Гагарина в 2019 году, в составе сборной России выиграл Олимпийские игры - 2018, забив "золотой" гол в решающем матче. Более того, он уже сумел войти в историю "Миннесоты", сделав первый для команды хет-трик и набрав свыше 100 очков за сезон.

Дело хоккеиста ЦСКА Ивана Федотова об уклонении от военной службы

О задержании Федотова стало известно 1 июля. Военная прокуратора посчитала его уклонистом от службы в армии несмотря на выступления за ЦСКА, за который хоккеист играл с 2021 года. В апреле, однако, спортсмен объявил о том, что в новом сезоне присоединится к клубу НХЛ "Филадельфия Флайерс".

"Мы в курсе этой ситуации. Изучаем ее. На данный момент других комментариев не будет", – заявил генеральный директор "Филадельфии".

Федотова, по данным ТАСС, отправили в Североморск Мурманской области для прохождения военной службы за Полярным кругом, на архипелаге Новая Земля. "Фонтанка", однако, утверждает, что хоккеист направлен в Северодвинск Архангельской области, где он пробудет до сентября в учебном центре ВМФ России.

Адвокат Ивана Федотова Алексей Пономарев опроверг слухи о том, что его подзащитный будет проходить военную службу на Новой Земле, однако слухи о Северодвинске он никак не прокомментировал. Позднее в сети появились фотографии, где Федотов запечатлен, предположительно, в военной части.

Telegram-канал Shot сообщал, что форварда клуба НХЛ "Миннесота Уайлд" Кирилла Капризова и нападающего ЦСКА Павла Карнаухова разыскивают по подозрению в покупке военных билетов. Отец Капризова при этом заявил "Спорт-Экспрессу", что у его сына нет военного билета, поскольку тот еще считается студентом. Ряд изданий связывают ситуацию с арестом бывшего сотрудника ГИБДД Башкирии Фарита Самигуллина, который помогал спортсменам с покупкой военных билетов. При этом RT утверждал, что Федотов, Капризов и Карнаухов не являются фигурантами уголовного дела о приобретении военных билетов.

