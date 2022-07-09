Русские хакеры взломали энергетическую госкомпанию Литвы
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Русские хакеры взломали энергетическую госкомпанию Литвы

Русские хакеры взломали энергетическую госкомпанию ЛитвыХакеры из Killnet сообщили о взломе литовской государственной энергетической компании ESO

Хакерская группировка Killnet взломала литовскую государственную энергетическую компанию ESO (Energijos skirstymo operatorius). Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Русские хакеры отчитались, что «сетевая инфраструктура ESO подверглась блокировке 100 процентов всей экосистемы». На момент написания новости сайт энергокомпании недоступен.

Ранее Killnet обрушила работу ряда сайтов госорганов Литвы в ответ на блокаду Калининграда властями республики. Представители группы уточнили, что в результате атаки перестали работать более тысячи веб-ресурсов. Позже стало известно, что российские хакеры добились изоляции 70 процентов всей сетевой инфраструктуры Литвы.

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По материалам: lenta.ru

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