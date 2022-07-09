"Сбер" совершил первую сделку по выпуску цифровых финактивов на собственной платформе

Вадим Карасев

Сбербанк совершил первую сделку по выпуску цифровых финансовых активов на собственной платформе – в ближайшее время к ней смогут подключиться корпоративные клиенты банка. Об этом сообщили в пресс-релизе организации.

"Сбербанк вывел на рынок собственную платформу по выпуску цифровых активов. Первой сделкой на ней стал выпуск цифровых финансовых активов "СберФакторинг". Обязательства эмитента обеспечены дебиторской задолженностью, переданной на факторинговое обслуживание. Объем выпуска — 1 миллиард рублей, срок размещения — 3 месяца", — заявили представители компании.

В "Сбере" пояснили, что эмиссия цифрового финансового актива осуществляется с помощью так называемого "смарт-контракта" — алгоритма, контролирующего соблюдение условий, заложенных в решении о выпуске ЦФА: суммы, срока, доходности выпуска и пр.

В данный момент платформа "Сбера" функционирует в пилотном режиме для ограниченного числа пользователей, однако в ближайшее время доступ будет дан всем корпоративным клиентам кредитной организации. В обозримом будущем банк планирует расширить продуктовую линейку цифровых активов, доступных для выпуска на платформе.

"Запуск платформы и получение нами статуса оператора — результат командной работы многих подразделений нашего банка в тесном сотрудничестве с Банком России. Важно, что проводимые нашей "Лабораторией Блокчейн" исследования уже воплощаются в промышленные бизнес-решения, а это способствует ускоренному развитию перспективного рынка ЦФА в стране. Мы считаем, что у нашей платформы хорошие перспективы, поскольку цифровой формат значительно ускоряет и упрощает процесс эмиссии финансовых инструментов и снижает порог входа на рынок", — рассказал заместитель председателя правления "Сбера" Анатолий Попов.

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