Сбербанк: большинство иркутян надеются сохранить семью до старости и делают совместные накопления

Более половины иркутских пар уверены, что доживут вместе до старости, и ещё треть надеются на это, выяснил СберНПФ во время исследования, проведённого накануне Дня семьи, любви и верности. Большинство пар ведут общий семейный бюджет и делают совместные накопления, в том числе и на пенсию, сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

В среднем опрошенные семейные пары находятся в официальном или незарегистрированном браке в течение последних 14,6 года. Естественно, эта цифра зависит от возраста респондентов и увеличивается с годами: у людей до 30 лет средний срок семейной жизни составляет 3,3 года, а у тех, кому больше 50, — уже 31,7 года.

При этом 54% семейных пар в Иркутске сейчас уверены в том, что обязательно доживут вместе до старости. Год назад таких респондентов было 50%. Ещё 35% опрошенных сейчас говорят, что им «хотелось бы встретить старость вместе».

Уверенность в долгой и счастливой совместной жизни определяет и отношение к семейным финансам. 79% российских домохозяйств ведут совместный бюджет (год назад таких было 76%), складывая в одну корзину все денежные поступления, за исключением карманных расходов членов семьи. Ещё 7% формируют общий бюджет только на крупные расходы, а у 3% полностью раздельные счета — общие расходы оплачиваются с любого из них по договорённости. Интересно, что у большинства российских семей царит гендерное равноправие: исключительно мужчина оплачивает все общие расходы только в каждой десятой паре (9%), а исключительно женщина — в 0,5% пар.

Накопления в семьях также стараются делать совместно. Более половины иркутских пар (54%) стараются откладывать деньги регулярно или от случая к случаю. Это самый высокий показатель по стране. Жители Иркутска делают совместные сбережения на самые разные цели — например, каждая девятая семья (11,8%) хочет накопить на пенсию.

Чаще всего на пенсию копят люди старших возрастных групп: среди 40–50-летних таких 18,4%, а среди тех, кому 50-60 лет, — уже 28,6%. Опрос накануне Дня семьи, любви и верности проводился среди 9 тыс. респондентов из российских городов с населением от 500 тысяч человек.

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