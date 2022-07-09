Сергей Безруков устроил супруге – имениннице необыкновенный сюрприз
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Сергей Безруков устроил супруге – имениннице необыкновенный сюрприз

Сергей Безруков устроил супруге – имениннице необыкновенный сюрприз
Актер Сергей Безруков решил по-настоящему порадовать любимую жену Анну Матисон. Сегодня супруга Сергея Безрукова, режиссер Анна Матисон, отмечает свой день рождения — 8 июля ей исполняется 39 лет. Сергей задолго начал готовиться к этому празднику и еще вчера предупредил подписчиков, что обязательно покажет подготовленный для жены романтический сюрприз.
С утра Безруков попросил Анну надеть красивое желтое платье, которое заранее приготовил стилист, и повез ее в неизвестном направлении, игнорируя при этом все вопросы.
«Решил сделать сюрприз! Привез в старинную усадьбу, построенную по чертежам итальянского архитектора. Аня очень любит звучание аутентичных инструментов, один из ее любимых дирижеров – Николаус Арконкур. Поэтому я организовал для нее концерт камерного оркестра. Среди старинных интерьеров слушали музыку эпохи барокко. Ане очень понравилось!» — рассказал Сергей в своем блоге в соцсетях и поделился фотографиями с этого праздничного мероприятия.
Жена режиссера пришла в восторг от сюрприза и буквально светилась от счастья. Напомним, будущие супруги познакомились в феврале 2015 года на съемках фильма «Млечный путь», в котором Анна Матисон участвовала в качестве режиссера, а Сергей Безруков исполнял главную роль. Вскоре у них начался роман. В марте 2016 года они сыграли свадьбу. Теперь Анна и Сергей — многодетные родители: супруги воспитывают уже троих детей — шестилетнюю Марию, трехлетнего Степана и Василия, которому в июле исполнится всего один годик.
# Шоу-бизнес Безруков Сергей
По материалам: z-aya

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