Сестра Жанны Фриске об отце дочери: «Была ошибка, что позволила ему встретить нас из роддома»

Минувшей весной Наталья Фриске впервые стала мамой. Сестра артистки родила дочь, которой подарила красивое имя Луна. Правда, заботиться о ребенке женщине сейчас приходится одной. Незадолго до радостного события она рассталась с отцом малышки.

С избранником Александром Наташа рассталась, будучи на третьем месяце беременности. Она не вдается в подробности, но, очевидно, что расставание прошло болезненно. Об этом женщина намекнула, отвечая на вопросы подписчиков.

«Живете с папой дочки?» — спросили пользователи. «Нет и не общаемся с ним. Совершила большую ошибку, что позволила встретить нас из роддома», — призналась она

Впрочем, 36-летняя Фриске не сильно переживает из-за статуса матери-одиночки. Сейчас ее поддерживают члены семьи и близкие друзья. Женщина чувствует себя невероятно счастливой, ведь о ребенке она мечтала много лет. Прежде чем родить малышку Наталья перенесла ряд выкидышей.

«Я забеременела раньше Жанны — в 2011 году. Но, к сожалению, тогда малыш замер, то же самое произошло в 2014 году и в 2015-м <…> После всех выскабливаний и выкидышей я «заработала» непроходимость труб. Вот такая история», — делилась она.

Стать матерью Фриске помогла процедура ЭКО. В будущем шатенка планирует подарить дочери братика или сестричку. «Определенно буду делать подсадку, так как у меня лежат замороженные яйцеклетки», — откровенничала сестра звезды в беседе с поклонниками.

Наталья рада, что не скрыла факт экстракорпорального оплодотворения от общественности. Благодаря положительному примеру она помогла женщинам в борьбе за право стать матерью, несмотря на проблемы со здоровьем. «Девочки, главное пройти хорошее полноценное обследование и не бояться. Все будет хорошо», — сказала она.