Spiegel сообщил о потребовавшем от Зеленского объяснений президенте Германии
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Spiegel сообщил о потребовавшем от Зеленского объяснений президенте Германии

Spiegel сообщил о потребовавшем от Зеленского объяснений президенте Германии

Spiegel сообщил о потребовавшем от Зеленского объяснений президенте ГерманииSpiegel сообщил, что Штайнмайер потребовал извинений от Зеленского за отмену визита

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в жесткой форме потребовал от украинского коллеги Владимира Зеленского объяснений по поводу весеннего инцидента с отказом принять его в Киеве. Об этом сообщает журнал Spiegel.

Как пишет издание, сразу после произошедшего Берлин предпринял все усилия для урегулирования ситуации. В результате был согласован телефонный разговор двух лидеров. Однако, по данным издания, телефонный звонок вполне мог привести к очередному скандалу из-за требований Штайнмайера.

Отмечается, что глава ФРГ сначала прервал попытку украинского лидера обсудить дату визита, настояв на выяснении причин первоначального отказа в приеме. При этом когда Зеленский заявил, что не знал о происшествии, Штайнмайер возмутился. Как отмечает журнал, немецкий лидер назвал случившееся историческим оскорблением и неприемлемым нарушением дипломатических правил.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Spiegel сообщил о потребовавшем от Зеленского объяснений президенте Германии
Spiegel сообщил о потребовавшем от Зеленского объяснений президенте
Binance получила лицензию провайдера цифровых активов в Испании
Binance получила лицензию провайдера цифровых активов в Испании
Летние обряды красоты, здоровья и молодости
Летние обряды красоты, здоровья и молодости
Разработка Beyond Good & Evil 2 продвигается, готовится расширенный тест
Разработка Beyond Good & Evil 2 продвигается, готовится
Пентхаус в элитном районе Сохо за 24 миллиона долларов
Пентхаус в элитном районе Сохо за 24 миллиона долларов
«Ушла в космос, хотя физически с нами»: режиссер о тяжелом состоянии Маргариты Тереховой
«Ушла в космос, хотя физически с нами»: режиссер о тяжелом состоянии
Кому доступна мода на розовый цвет летом 2022 года, можно ли носить розовые вещи женщинам 60+
Кому доступна мода на розовый цвет летом 2022 года, можно ли носить
Между Россией и Турцией открывается морское сообщение
Между Россией и Турцией открывается морское сообщение
Работает нутрициологом, одевается в масс-маркете. Как живет сестра невесты олигарха Доронина
Работает нутрициологом, одевается в масс-маркете. Как живет сестра
Маск решил не покупать Twitter
Маск решил не покупать Twitter
Экотропу «Байкальская верста» начали строить волонтеры в Байкальске
Экотропу «Байкальская верста» начали строить волонтеры в Байкальске
Стрелявший в Синдзо Абэ рассказал о причинах своего поступка
Стрелявший в Синдзо Абэ рассказал о причинах своего поступка

Топ на сегодня

Сын Натальи Подольской запрещает его снимать
Сын Натальи Подольской запрещает его снимать
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что нужно делать девочкам завтра
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что нужно делать девочкам завтра
Вооруженные силы Китая провели военные учения вблизи Тайваня
Вооруженные силы Китая провели военные учения вблизи Тайваня
Илон Маск прокомментировал рождение близнецов от своей сотрудницы
Илон Маск прокомментировал рождение близнецов от своей сотрудницы
Шахназаров жестко раскритиковал Екатерину Варнаву в лаваше
Шахназаров жестко раскритиковал Екатерину Варнаву в лаваше

Еще по теме

Немецкие СМИ: Зеленский оскорбил Меркель в разговоре с Трампом
Киев отреагировал на обвинения в оскорблении немецкого правительства
Анкара разрешила немецким депутатам посетить авиабазу Инджирлик
Штайнмайер рассказал о последствиях после введения санкций против РФ