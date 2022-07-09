Spiegel сообщил о потребовавшем от Зеленского объяснений президенте Германии

Вадим Карасев

Spiegel сообщил, что Штайнмайер потребовал извинений от Зеленского за отмену визита

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в жесткой форме потребовал от украинского коллеги Владимира Зеленского объяснений по поводу весеннего инцидента с отказом принять его в Киеве. Об этом сообщает журнал Spiegel.

Как пишет издание, сразу после произошедшего Берлин предпринял все усилия для урегулирования ситуации. В результате был согласован телефонный разговор двух лидеров. Однако, по данным издания, телефонный звонок вполне мог привести к очередному скандалу из-за требований Штайнмайера.

Отмечается, что глава ФРГ сначала прервал попытку украинского лидера обсудить дату визита, настояв на выяснении причин первоначального отказа в приеме. При этом когда Зеленский заявил, что не знал о происшествии, Штайнмайер возмутился. Как отмечает журнал, немецкий лидер назвал случившееся историческим оскорблением и неприемлемым нарушением дипломатических правил.