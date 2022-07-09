Стало известно о согласии Канады вернуть турбину для «Северного потока»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Стало известно о согласии Канады вернуть турбину для «Северного потока»

Стало известно о согласии Канады вернуть турбину для «Северного потока»

Стало известно о согласии Канады вернуть турбину для «Северного потока»Reuters: Канада решила вернуть Германии турбины для газопровода «Северный поток»

Канада приняла решение о возвращении в Германию турбины для газопровода «Северный поток». Об этом стало известно Reuters.

Источники агентства утверждают, что газоперекачивающий агрегат (ГПА) могут отправить в Германию. После этого Берлин передаст турбину «Газпрому». Такой маневр связан с нежеланием Оттавы и Берлина нарушать собственные антироссийские санкции.



Давление на Канаду

Оттава фактически оказалась меж двух огней. С одной стороны Германия просит сделать исключение из санкций для этой турбины. С другой стороны, Украина настаивает на полном соблюдении санкционного режима, поскольку разрешение вывезти ГПА «создаст прецедент точечного снятия эмбарго по требованию государства-агрессора».

Однако, по информации СМИ, Канада склоняется к решению снять санкции с турбин для «Северного потока» из-за обращения ФРГ. Формальным поводом для этого станет просьба министра экономики Германии Роберта Хабека, который просил Канаду передать турбину Берлину, чтобы восстановить прежние объемы поставок газа в Евросоюз. Впрочем, об окончательном решении пока не объявлено.



Угроза дефицита газа в Германии

В середине июня «Газпром» заявил о технических проблемах с трубопроводом «Северный поток». В компании сказали, что газоперекачивающие агрегаты (ГПА) бренда Siemens находятся в ремонте в Канаде и не могут быть возвращены в Россию из-за санкций. На этом фоне суточная производительность трубопровода с 16 июня упала на 40 процентов.

Дефицит энергоносителей привел к тому, что страны Евросоюза начали готовиться к запуску экстренных планов по укреплению энергобезопасности. Некоторые государства, в том числе Германия, решили восстанавливать угольную генерацию вопреки установкам о сокращении вредных выбросов в атмосферу. Кроме того, власти ФРГ задумались о введении квот на расход газа в стране — проект нормирования может обойтись республике в миллиарды евро.



А виновата Россия

Агентство Bloomberg обвинило Россию в сокращении поставок газа на 60 процентов по основному трубопроводу «Северный поток-1». Отмечается, что после этого эксперты в администрации канцлера Олафа Шольца начали просчитывать варианты развития событий, и выяснилось, что ни один из них не позволяет накопить достаточное количество газа на ближайшую зиму. Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер признал, что сложившаяся ситуация стала «отрезвляющей». По его словам, в случае морозной зимы беспечное и расточительное сжигание газа приведет к очень тяжелому положению. Агентство пришло к умозаключению, что экономику Германии до предела доводит президент России Владимир Путин.

Siemens Energy также переложила вину на Россию за сокращение поставок газа в Германию. Исполнительный директор компании Джо Кезер заявил, что снижение поставок российского газа в Германию произошло по политическим причинам, а не из-за невозвращения турбины для газопровода «Северный поток» с ремонта. «Очень удобно втягивать в конфликт компанию, которая известна в России. Даже если бы это было так, это никогда не оправдало бы такого сильного сокращения потока газа», — сказал он.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Стало известно о согласии Канады вернуть турбину для «Северного потока»
Стало известно о согласии Канады вернуть турбину для «Северного
В Вихоревке заключенные колонии напали и избили осужденных из другого отряда
В Вихоревке заключенные колонии напали и избили осужденных из другого
Rarify и BitGo начали обмениваться NFT-аналитикой
Rarify и BitGo начали обмениваться NFT-аналитикой
Напоминаем: остаются последние выходные для этих 5 игр из Game Pass
Напоминаем: остаются последние выходные для этих 5 игр из Game Pass
В социальных сетях порассуждали об изменах в отношениях (12 фото)
В социальных сетях порассуждали об изменах в отношениях (12 фото)
Неестественное тело в сеточке. Скандальные фото 63-летней ботоксной Мадонны
Неестественное тело в сеточке. Скандальные фото 63-летней ботоксной
Русские хакеры взломали энергетическую госкомпанию Литвы
Русские хакеры взломали энергетическую госкомпанию Литвы
В Херсонской области заработали сайты органов госвласти на российском домене
В Херсонской области заработали сайты органов госвласти на российском
Spiegel сообщил о потребовавшем от Зеленского объяснений президенте Германии
Spiegel сообщил о потребовавшем от Зеленского объяснений президенте
Binance получила лицензию провайдера цифровых активов в Испании
Binance получила лицензию провайдера цифровых активов в Испании
Летние обряды красоты, здоровья и молодости
Летние обряды красоты, здоровья и молодости
Разработка Beyond Good & Evil 2 продвигается, готовится расширенный тест
Разработка Beyond Good & Evil 2 продвигается, готовится

Топ на сегодня

Илон Маск прокомментировал рождение близнецов от своей сотрудницы
Илон Маск прокомментировал рождение близнецов от своей сотрудницы
После смерти упавшего с велосипеда 9-летнего россиянина начали проверять медиков
После смерти упавшего с велосипеда 9-летнего россиянина начали
Aave предложила запустить децентрализованный стейблкоин GHO
Aave предложила запустить децентрализованный стейблкоин GHO
Президент Shkulev Media Holding Виктор Шкулев стал бизнес-персоной года в России
Президент Shkulev Media Holding Виктор Шкулев стал бизнес-персоной
Hidden Road привлекла $50 млн от Castle Island Ventures и других инвесторов
Hidden Road привлекла $50 млн от Castle Island Ventures и других

Еще по теме

Канада снимет санкции с турбин для «Северного потока»
США пообещали не вводить санкции против «Северного потока — 2»
Финляндия разрешила строительство «Северного потока — 2»
Германия дала разрешение на строительство «Северного потока — 2» в своих водах