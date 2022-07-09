Стало известно о согласии Канады вернуть турбину для «Северного потока»

Вадим Карасев

Reuters: Канада решила вернуть Германии турбины для газопровода «Северный поток»

Канада приняла решение о возвращении в Германию турбины для газопровода «Северный поток». Об этом стало известно Reuters.

Источники агентства утверждают, что газоперекачивающий агрегат (ГПА) могут отправить в Германию. После этого Берлин передаст турбину «Газпрому». Такой маневр связан с нежеланием Оттавы и Берлина нарушать собственные антироссийские санкции.

Давление на Канаду

Оттава фактически оказалась меж двух огней. С одной стороны Германия просит сделать исключение из санкций для этой турбины. С другой стороны, Украина настаивает на полном соблюдении санкционного режима, поскольку разрешение вывезти ГПА «создаст прецедент точечного снятия эмбарго по требованию государства-агрессора».

Однако, по информации СМИ, Канада склоняется к решению снять санкции с турбин для «Северного потока» из-за обращения ФРГ. Формальным поводом для этого станет просьба министра экономики Германии Роберта Хабека, который просил Канаду передать турбину Берлину, чтобы восстановить прежние объемы поставок газа в Евросоюз. Впрочем, об окончательном решении пока не объявлено.

Угроза дефицита газа в Германии

В середине июня «Газпром» заявил о технических проблемах с трубопроводом «Северный поток». В компании сказали, что газоперекачивающие агрегаты (ГПА) бренда Siemens находятся в ремонте в Канаде и не могут быть возвращены в Россию из-за санкций. На этом фоне суточная производительность трубопровода с 16 июня упала на 40 процентов.

Дефицит энергоносителей привел к тому, что страны Евросоюза начали готовиться к запуску экстренных планов по укреплению энергобезопасности. Некоторые государства, в том числе Германия, решили восстанавливать угольную генерацию вопреки установкам о сокращении вредных выбросов в атмосферу. Кроме того, власти ФРГ задумались о введении квот на расход газа в стране — проект нормирования может обойтись республике в миллиарды евро.

А виновата Россия

Агентство Bloomberg обвинило Россию в сокращении поставок газа на 60 процентов по основному трубопроводу «Северный поток-1». Отмечается, что после этого эксперты в администрации канцлера Олафа Шольца начали просчитывать варианты развития событий, и выяснилось, что ни один из них не позволяет накопить достаточное количество газа на ближайшую зиму. Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер признал, что сложившаяся ситуация стала «отрезвляющей». По его словам, в случае морозной зимы беспечное и расточительное сжигание газа приведет к очень тяжелому положению. Агентство пришло к умозаключению, что экономику Германии до предела доводит президент России Владимир Путин.

Siemens Energy также переложила вину на Россию за сокращение поставок газа в Германию. Исполнительный директор компании Джо Кезер заявил, что снижение поставок российского газа в Германию произошло по политическим причинам, а не из-за невозвращения турбины для газопровода «Северный поток» с ремонта. «Очень удобно втягивать в конфликт компанию, которая известна в России. Даже если бы это было так, это никогда не оправдало бы такого сильного сокращения потока газа», — сказал он.