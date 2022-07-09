Стало известно о зарплате сотрудников ЧВК Вагнера на Украине

Вадим Карасев

РБК: зарплата сотрудников ЧВК Вагнера на Украине составляет 240 тысяч рублей в месяц

Зарплата сотрудников ЧВК Вагнера во время командировки на Украину для участия в боевых действиях в рамках российской спецоперации составляет 240 тысяч рублей в месяц. Помимо этого, им выплачиваются премии, стало известно РБК.

В представительстве ЧВК Вагнера в Крыму корреспонденту издания рассказали, что деньги выплачиваются наличными на руки, переводы на карты не осуществляются. Их можно получить либо полной суммой после командировки (ее минимальный срок — четыре месяца), либо написать доверенность на своих родственников, которые будут получать зарплату ежемесячно. «Ее можете разделить на двоих. То есть 30 процентов получит мать, 70 процентов — жена. Бухгалтерия будет звонить им в конце каждого месяца и приглашать на получение денежного вознаграждения», — пояснил собеседник РБК. При этом он заверил, что отделение бухгалтерии ЧВК есть в каждом регионе России.

Премия зависит от должности и успешности выполнения поставленных задач, добавил сотрудник крымского представительства. Отчет о выполнении задачи подает командир, высшее руководство должно подтвердить этот факт. Сумма премии варьируется от 150 до 700 тысяч рублей.

В представительстве ЧВК по Московской области также пояснили, что кандидату в организацию без специальной подготовки должно быть от 24 до 50 лет либо 23 года, если он отслужил в армии по контракту. Люди старше 50 лет рассматриваются специалистами. У кандидата не должно быть сахарного диабета, онкологических заболеваний, наркотической зависимости, туберкулеза, ВИЧ, сифилиса, гепатита В и С, пояснил сотрудник.

Также РБК узнало подробности отбора добровольцев в ЧВК Вагнера. Желающие отправиться на Украину для участия в боевых действиях в составе ЧВК должны заполнить форму для обратной связи, пройти проверку и обучение.