Стартовал третий день работы форума "Российская креативная неделя"
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Стартовал третий день работы форума "Российская креативная неделя"

Стартовал третий день работы форума "Российская креативная неделя"

Форум "Российская креативная неделя" продолжает свою работу. 9 июля в Парке Горького (Пушкинская набережная) гостей и участников мероприятия ждут воркшопы, мастер-классы, дискуссии с лидерами и экспертами креативных отраслей.

В деловом павильоне состоится заседание представителей профессиональных гильдий Российской креативной недели "Безопасность креативных индустрий в условиях санкций и политики отмены". Эксперты обсудят, как устранить барьеры и дать доступ к частным финансам, новым коллаборациям и бизнес-моделям, как должен выглядеть новый вектор устойчивой креативной экономики, какие существуют предложения у предпринимателей в условиях формирования национального рынка и ряд других вопросов. 


В деловом павильоне пройдет пленарное заседание "Креативные практики бизнеса в регионах присутствия: среда для развития и партнерства". Мероприятие проводится в рамках Дня устойчивого развития в партнерстве с Проектным офисом "Стратегии и практики устойчивого развития" и группы компаний Fashion Hub Russia.

В дискуссиях примут участие начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, заместитель председателя Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Сергей Матвеев, вице-президент Федерации компьютерного спорта России Алексей Шемякин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов.

Всего в третий день работы на площадке форума пройдут десятки мероприятий по 14 направлениям креативных отраслей. В пространстве "Российской креативной недели" активно работают восемь тематических площадок: IT, компьютерная графика и разработка компьютерных игр; Кино и телевидение; Новые медиа, маркетинг и коммуникации; Музыка и саунд-дизайн; Образование в креативных индустриях; Издательское дело и журналистика; Архитектура и урбанистика, дизайн, мода и искусство; Спецпроекты (Молодежная площадка). 

Здесь проходят лекции и мастер-классы, шоу-кейсы, паблик-токи, презентации, кастинги, показы кино и анимации, открытые интервью, лекции.

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По материалам: uposters.ru

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