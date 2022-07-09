Стас Садальский рассказала о сексуальном прошлом Татьяны Васильевой
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Стас Садальский рассказала о сексуальном прошлом Татьяны Васильевой

Стас Садальский рассказала о сексуальном прошлом Татьяны Васильевой
Садальский высказался о бурном прошлом актрисы Татьяны Васильевой. Около 12 лет длился брак актеров Георгия Мартиросяна и Татьяны Васильевой. За это время в жизни супругов случалось всякое. Стас Садальский раскрыл некоторые детали семейного прошлого звездной пары. В последние годы Садальский то и дело подкалывает коллегу и высказывается о ней не самым лучшим образом. В этот раз скандальный артист решил рассказать о бурном прошлом Татьяны Григорьевны. «Как ни странно, увлечение Татьяны Васильевой жиголо, готовыми за пару сотен долларов на любые эксперименты, первым поддержал бывший муж Георгий Мартиросян. «Дай ей Бог! Пусть она мальчиков к себе вызывает хоть до 100 лет», — радовался когда-то Георгий Христофорович! Я восхищаюсь женщинами, которые однажды перестают рыдать и учиняют какое-нибудь безобразие: меняют партнера, театр, заводят нового любовника, принципиально отличного от других, уезжают к черту на кулички или наращивают себе груди, не важно, главное — меняются. И в этой связи опять-таки забавляет реакция окружающих. Так держать!» — отметил 70-летний Станислав Юрьевич в личном блоге.
Татьяна Васильева в свою очередь старается не отвечать на провокации Садальского и считает, что он делает это из-за давней личной неприязни. А художник Никас Сафронов как-то и вовсе призвал актеров не делать резких выпадов в адрес артистки, которая, по его словам, не заслуживает всей этой грязи. «Считаю, что нападки на Таню нужно прекратить! Она прожила сложную, непростую артистическую и человеческую жизнь. Да, возможно, она совершала и совершает ошибки, но это свойственно всем — особенно большим ярким личностям. И этих ошибок, вероятно, можно было бы избежать, если бы у нее был достойный помощник. Но такового у нее не было. Она довольно рано потеряла папу. Совсем юной приехала в Москву и без чьей-либо помощи, но благодаря своему труду и таланту состоялась как большая характерная актриса мирового уровня. Такая, как Мерил Стрип, Ани Жирардо, Анна Маньяни. С ее талантом она запросто могла бы сниматься у самых величайших режиссеров Голливуда», — негодовал Сафронов в интервью Prozvezd.info.
# Шоу-бизнес Васильева Татьяна
По материалам: z-aya

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