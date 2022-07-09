Стрелявший в Синдзо Абэ рассказал о причинах своего поступка
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Стрелявший в Синдзо Абэ рассказал о причинах своего поступка

Стрелявший в Синдзо Абэ рассказал о причинах своего поступкаСтрелявший в Синдзо Абэ заявил о финансовых проблемах в семье

41-летний Тэцуя Ямагами, застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, рассказал о причинах своего поступка. Об этом сообщает телеканал NHK, пишет ТАСС.

По словам жителя префектуры Нара, политик принадлежал к определенной группе лиц, из-за которой семья Ямагами столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. «Моя мать была втянута в эту группу, сделала для нее большое пожертвование, из-за чего жизнь нашей семьи пошла под откос», — пояснил он на допросе.

О какой именно группе лиц речь не уточняется. Отмечается, что расследующие дело полицейские отказались от комментариев по данному вопросу. Как рассказал ТАСС источник, знакомый с ходом следствия, речь может идти о некой религиозной организации, к которой, Абэ якобы имел отношение. Официального подтверждения данная информация на текущий момент не получала.

Ранее газета Mainichi Shinbun сообщила, что убийца бывшего экс-премьера Японии Синдзо Абэ 41-летний Тэцуя Ямагами заявил полиции, что перепутал политика с главой секты, которого он в действительности намеревался убить.

О нападении на Абэ стало известно утром 8 июля. Инцидент произошел во время предвыборного мероприятия в японском городе Нара. Бывший моряк Сил самообороны Японии 41-летний Тэцуя Ямагами подошел к политику со спины и выстрелил в него из дробовика.

Синдзо Абэ занимал пост премьер-министра Японии дважды: в 2006-2007 и 2012-2020 годах. 28 августа 2020 года он объявил об отставке. Решение было принято из-за проблем со здоровьем: обострилось заболевание, давно мучившее политика.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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