Светлана Лобода осталась без будущего, уверен известный продюсер

Певица Светлана Лобода вынуждена вкалывать. На днях артистка заявила, что отправляется в гастрольный тур по Европе и США. После перерыва в несколько месяцев украинская певица решила возобновить концертную деятельность. Музыкальный продюсер и критик Павел Рудченко считает, что артистке вряд ли удастся покорить европейскую и американскую публику.«Ей ничего другого не остается делать, как пытаться начать свою гастрольную деятельность, потому что долго не усидишь на том бюджете, который певица оставила про запас. Деньги кончаются, а ей нужно финансировать свою творческую деятельность и на что-то жить», - цитирует Рудченко «Экспресс газета». По мнению продюсера, иностранцы вряд ли пойдут на концерты Лободы, так как у них достаточно своих любимых артистов.