Татьяна Навка показала редкий семейный кадр с мужем и со всеми их детьми

Фигуристка Татьяна Навка решила отметить день любви, семьи и верности публикацией семейных фото, на которых она позирует с Дмитрием Песковым, его дочерьми и сыновьями. День любви, семьи и верности, который отмечается в эту пятницу, 8 июля, — редкий шанс для поклонников увидеть звезд в компании их самых близких людей. Знаменитости в соцсетях массово показывают семейные фото, на которых предстают со своими вторыми половинками и детьми. На публикацию редкого кадра решилась и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка. В микроблоге она поделилась снимком, на котором предстала с мужем Дмитрием Песковым своими двумя дочерьми Сашей и Надей и детьми супруга от первых двух браков — двумя сыновьями и дочкой Лизой.«Это все, что тебе нужно. С Днем любви, семьи и верности! Берегите друг друга», — написала под фото Татьяна Навка.Напомним, у Дмитрия Пескова пятеро детей от трех браков. Старшего наследника, Николая Чоулза, который носит фамилию отчима, родила первая жена Пескова. Двух сыновей, Михаила и Денни, и дочку Лизу — вторая супруга. В браке с Татьяной Навкой родилась младшая наследница Пескова, Надя.