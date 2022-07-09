Татьяна Навка показала редкий семейный кадр с мужем и со всеми их детьми
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Татьяна Навка показала редкий семейный кадр с мужем и со всеми их детьми

Татьяна Навка показала редкий семейный кадр с мужем и со всеми их детьми
Фигуристка Татьяна Навка решила отметить день любви, семьи и верности публикацией семейных фото, на которых она позирует с Дмитрием Песковым, его дочерьми и сыновьями. День любви, семьи и верности, который отмечается в эту пятницу, 8 июля, — редкий шанс для поклонников увидеть звезд в компании их самых близких людей. Знаменитости в соцсетях массово показывают семейные фото, на которых предстают со своими вторыми половинками и детьми. На публикацию редкого кадра решилась и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка. В микроблоге она поделилась снимком, на котором предстала с мужем Дмитрием Песковым своими двумя дочерьми Сашей и Надей и детьми супруга от первых двух браков — двумя сыновьями и дочкой Лизой.
«Это все, что тебе нужно. С Днем любви, семьи и верности! Берегите друг друга», — написала под фото Татьяна Навка.
Напомним, у Дмитрия Пескова пятеро детей от трех браков. Старшего наследника, Николая Чоулза, который носит фамилию отчима, родила первая жена Пескова. Двух сыновей, Михаила и Денни, и дочку Лизу — вторая супруга. В браке с Татьяной Навкой родилась младшая наследница Пескова, Надя.
# Шоу-бизнес Навка Татьяна
По материалам: z-aya

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