Токен воды, экологичное авиатопливо и другие блокчейн-инициативы
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Токен воды, экологичное авиатопливо и другие блокчейн-инициативы

Токен воды, экологичное авиатопливо и другие блокчейн-инициативы


Технология блокчейн остается одним из наиболее горячих трендов среди финансовых, государственных и коммерческих организаций во всем мире. Журнал ForkLog предлагает обзор наиболее интересных последних инициатив.


В ЮАР запустят доставку воды на блокчейне


Южноафриканская компания H20 Securities привлекла $150 млн от GEM Digital путем продажи токена H20N, обеспечивающего поставки пресной воды с помощью блокчейна.


«Вода — самый важный товар на земле, и наше управление ею имеет решающее значение для человечества», — заявил глава H20 Securities Джулиус Стайн.


По его мнению, сочетание сильных сторон традиционных и децентрализованных финансов обеспечит доступное и быстрое водоснабжение.


Shell запустила блокчейн-платформу для торговли топливом


Нефтяная компания Shell запустила платформу Avelia на базе блокчейна для продажи углеродно-нейтрального авиационного топлива. Об этом сообщает Business Green.


Инициатива запущена в сотрудничестве с консалтинговой фирмой Accenture и турагентством Amex FMT.


Платформа объединит поставщиков углеродных кредитов на авиатопливо, авиакомпании и грузоперевозчиков в единой экосистеме. Блокчейн обеспечит безопасность и прозрачность данных.


Продажа углеродных кредитов поспособствует «декарбонизации» сектора и переходу авиакомпаний на экологичное топливо.


Италия выделит $46 млн на блокчейн-проекты


Министерство экономического развития Италии выделит $46 млн в качестве государственных субсидий для компаний, разрабатывающих проекты на базе блокчейна.


Прием заявок стартует в сентябре 2022 года. Каждая компания может рассчитывать на сумму от 500 000 до 2 млн евро при условии, что средства будут использованы в конкретных секторах, например здравоохранении.


Министр экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти пояснил, что правительство поощряет модернизацию производственных систем с помощью моделей управления, которые становятся «все более взаимосвязанными, эффективными, безопасными и быстрыми».


Tata Steel внедрит блокчейн для отслеживания поставок стали


Британская сталелитейная компания Tata Steel заключила соглашение о сотрудничестве со стартапом iov42 для работы над блокчейн-решением для отслеживания цепочек поставок стали.


Одна из основных целей инициативы — цифровой паспорт, предполагающий получение обратной связи от клиентов Tata Steel.


Менеджер по разработке новых продуктов компании Ричард Кларк рассказал, что фирма изучит возможности блокчейна «для преодоления существующих препятствий» в сталелитейном бизнесе.

# Экономика блокчейн для корпораций, новости
По материалам: ForkLog

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