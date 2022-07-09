Токен воды, экологичное авиатопливо и другие блокчейн-инициативы

Технология блокчейн остается одним из наиболее горячих трендов среди финансовых, государственных и коммерческих организаций во всем мире. Журнал ForkLog предлагает обзор наиболее интересных последних инициатив.

В ЮАР запустят доставку воды на блокчейне

Южноафриканская компания H20 Securities привлекла $150 млн от GEM Digital путем продажи токена H20N, обеспечивающего поставки пресной воды с помощью блокчейна.

«Вода — самый важный товар на земле, и наше управление ею имеет решающее значение для человечества», — заявил глава H20 Securities Джулиус Стайн.

По его мнению, сочетание сильных сторон традиционных и децентрализованных финансов обеспечит доступное и быстрое водоснабжение.

Shell запустила блокчейн-платформу для торговли топливом

Нефтяная компания Shell запустила платформу Avelia на базе блокчейна для продажи углеродно-нейтрального авиационного топлива. Об этом сообщает Business Green.

Инициатива запущена в сотрудничестве с консалтинговой фирмой Accenture и турагентством Amex FMT.

Платформа объединит поставщиков углеродных кредитов на авиатопливо, авиакомпании и грузоперевозчиков в единой экосистеме. Блокчейн обеспечит безопасность и прозрачность данных.

Продажа углеродных кредитов поспособствует «декарбонизации» сектора и переходу авиакомпаний на экологичное топливо.

Италия выделит $46 млн на блокчейн-проекты

Министерство экономического развития Италии выделит $46 млн в качестве государственных субсидий для компаний, разрабатывающих проекты на базе блокчейна.

Прием заявок стартует в сентябре 2022 года. Каждая компания может рассчитывать на сумму от 500 000 до 2 млн евро при условии, что средства будут использованы в конкретных секторах, например здравоохранении.

Министр экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти пояснил, что правительство поощряет модернизацию производственных систем с помощью моделей управления, которые становятся «все более взаимосвязанными, эффективными, безопасными и быстрыми».

Tata Steel внедрит блокчейн для отслеживания поставок стали

Британская сталелитейная компания Tata Steel заключила соглашение о сотрудничестве со стартапом iov42 для работы над блокчейн-решением для отслеживания цепочек поставок стали.

Одна из основных целей инициативы — цифровой паспорт, предполагающий получение обратной связи от клиентов Tata Steel.

Менеджер по разработке новых продуктов компании Ричард Кларк рассказал, что фирма изучит возможности блокчейна «для преодоления существующих препятствий» в сталелитейном бизнесе.