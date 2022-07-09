Тысячи голосов звучат в унисон. Триумф певицы МакSим на матче «Спартак»-«Зенит»

Хит артистки «Знаешь ли ты» много лет является неофициальным гимном футбольной команды «Спартак». Сегодня игроки столичного клуба встретились на матче с «Зенитом» в рамках финала Суперкубка России. На соревновании не обошлось без артистки.

39-летняя артистка выбрала для игры яркое платье, на футбольном поле она появилась босиком. Болельщики на стадионе хором подпевали за МакSим.

«Это просто невообразимо!»; «Выступление МакSим всегда до мурашек! Она просто феномен какой-то!»; «МакSим объединяет! Как приятно на нее смотреть, умничка просто!» — делятся пользователи Сети впечатлениями от просмотра видео с выступления звезды.

Напомним, еще год назад исполнительница боролась с тяжелой формой пневмонии и буквально находилась на грани смерти. Около двух месяцев звезда пролежала в коме. К счастью, у этой истории счастливый конец. МакSим смогла справиться с коварным недугом и вернуться на большую сцену.

«После того как закроют крышку гроба, ничего не заканчивается, все только начинается. Когда я находилась в коме, я была в другой реальности. У меня имелось четкое осознание того, что моя настоящая жизнь менее реальна. Я почувствовала себя в полете, мне было очень хорошо. Это было принятие и спокойствие. Страха смерти у меня не возникло.

Мне было хорошо от мысли, что я умираю. Не знаю, почему я так думала, я же позитивный человек. Поначалу считала, что меня полечат в больнице, и все будет хорошо! Я слышала голос батюшки, который сказал мне, что дорога на небеса закрыта. Я спустилась вниз в какую-то кабину, там была зима, и какие-то люди обливались холодной водой. Они стали поливать меня, а мне не было холодно. Я смеялась. И тут я услышала фразу от них, что за меня молятся. Потом за мной кто-то пришел и сказал, что со мной хотят проститься», — откровенничала она в интервью Ксении Собчак.