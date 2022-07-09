Умер актер Тони Сирико: дата смерти и причины

На 8 июля 2022 года на 80-м году жизни умер американский актер Тони Сирико. Он стал известным по ролям Поли Галтиери в сериале «Клан Сопрано» и Тони Стэкса в «Славных парнях».





О трагическом событии сообщила семья актера и его 25-летний менеджер Боб МакГоуэн. Подробности смерти не раскрываются. Известно, что в последние годы Тони страдал деменцией и находился в доме для престарелых. Там же и обнаружили тело покойного.

«Он был не только лояльным клиентом, но и хорошим другом», – прокомментировал событие Боб МакГоуэн для издания The Hollywood Reporter.





Свои соболезнования по поводу ухода из жизни актера поспешили выразить и его коллеги по съемочной площадке. Так, Майкл Империоли написал на своей странице в социальных сетях:

«Мне больно говорить, что мой дорогой друг, коллега и соучастник, великий ТОНИ СИРИКО скончался сегодня. Тони не был похож ни на кого: он был самым крутым, верным и великодушным из всех людей, которых я знал».





Напомним, что Тони Сирико родился в Нью-Йорке 29 июля 1942 года. Перед началом актерской карьеры в 70-х годах, он отслужил в армии. Дебютной работой для Тони стали съемки в фильме «Безумный Джо» в 1974 году. За свою жизнь Тони сыграл в нескольких десятках фильмов и сериалов, участвовал в озвучивании многих известных телепроектов.