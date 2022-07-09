«Ушла в космос, хотя физически с нами»: режиссер о тяжелом состоянии Маргариты Тереховой

Много лет Маргарита Борисовна прикована в кровати из-за болезни Альцгеймера. Близкие артистки ухаживают за ней и уже не надеются на улучшение ситуации. О текущем состоянии звезды «Трех мушкетеров» рассказал режиссер и актер Андрей Житинкин, который в свое время играл с Тереховой на одной сцене.

По словам Житинкина, Маргарита Терехова все так же находится в тяжелом состоянии. Благо, близкие обеспечивают 79-летней звезде советского кино достойный уход.

«Рита много лет никого не узнает. Живет в своем самодостаточном мире. Ушла в космос при жизни. Хотя физически она здесь, с нами. А духовно, может, давно живет в мире Тарковского?» — поделился он в беседе с представителями прессы.

Также Андрей Альбертович подчеркнул, что не перестает восхищаться Маргаритой Борисовной, несмотря ни на что. Для него она навсегда останется звездой.

«Для меня было счастье общаться и видеть женщину-актрису, живущую в каком-то только ей понятном особом мире. Ее поступки до сих пор вызывают восхищение и удивление. Терехова никогда не была бытовой актрисой. И по жизни не гналась за бытом. Хотя снималась очень много. Но при таких гонорарах ничего так и не скопила. Ни дач, ни машин. И к деньгам относилась легко. Если появлялись, тут же тратила. Заваливала своих детей подарками. Мужей было немало. Но расставалась быстро. И всегда пребывала как бы в постоянном одиночестве», — поделился режиссер в интервью «ЭГ».

Напомним, болезнь Маргариты Тереховой начала прогрессировать в середине нулевых. В последний раз артистка появлялась на публике лет десять назад. Теперь ее жизнь полностью зависит от врачебной помощи и заботы близких.