В ФРГ предупредили о росте цен на электричество до пяти тысяч евро в год

Вадим Карасев

Bild: стоимость электроэнергии в Германии к зиме вырастет до 5 тысяч евро в год

Стоимость электроэнергии для жителей Германии уже к этой зиме может вырасти до 5000 евро в год. Такой прогноз дает немецкая газета Bild со ссылкой на Ассоциацию жилищного хозяйства (GdW).

По оценкам экспертов ведомства, рост цен окажется более заметным для потребителей, чем предполагалось ранее.

Так, уже в мае 2022 года цены на энергоносители на фоне сокращения поставок из России выросли на 37 процентов. В настоящее время домохозяйства, состоящие из одного человека, тратят на электричество до 344 евро в месяц, что на 229 евро больше, чем в прошлом году. Для семьи из четырех человек стоимость электроэнергии составит до 635 евро в месяц.

В Ассоциации предположили, что к концу года дополнительные издержки для потребителей составят 2749 евро в год для одного квартиросъемщика и 5074 евро для семьи из четырех человек.

«Всем домохозяйствам в Германии предстоит невероятное бремя. Люди с низким доходом, которые сталкиваются с такими дополнительными расходами, просто не могут себе этого позволить», — предупредил глава GdW Аксель Гедашко.

Ранее издание Focus предрекло немцам переход на отопление дровами и режим серьезной экономии без поставок российского газа. Отмечается, что критическая зависимость от топлива из России для промышленности и населения Германии грозит тревожным последствиями для государства.