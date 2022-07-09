В ФРГ предупредили о росте цен на электричество до пяти тысяч евро в год
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » В ФРГ предупредили о росте цен на электричество до пяти тысяч евро в год

В ФРГ предупредили о росте цен на электричество до пяти тысяч евро в год

В ФРГ предупредили о росте цен на электричество до пяти тысяч евро в годBild: стоимость электроэнергии в Германии к зиме вырастет до 5 тысяч евро в год

Стоимость электроэнергии для жителей Германии уже к этой зиме может вырасти до 5000 евро в год. Такой прогноз дает немецкая газета Bild со ссылкой на Ассоциацию жилищного хозяйства (GdW).

По оценкам экспертов ведомства, рост цен окажется более заметным для потребителей, чем предполагалось ранее.

Так, уже в мае 2022 года цены на энергоносители на фоне сокращения поставок из России выросли на 37 процентов. В настоящее время домохозяйства, состоящие из одного человека, тратят на электричество до 344 евро в месяц, что на 229 евро больше, чем в прошлом году. Для семьи из четырех человек стоимость электроэнергии составит до 635 евро в месяц.

В Ассоциации предположили, что к концу года дополнительные издержки для потребителей составят 2749 евро в год для одного квартиросъемщика и 5074 евро для семьи из четырех человек.

«Всем домохозяйствам в Германии предстоит невероятное бремя. Люди с низким доходом, которые сталкиваются с такими дополнительными расходами, просто не могут себе этого позволить», — предупредил глава GdW Аксель Гедашко.

Ранее издание Focus предрекло немцам переход на отопление дровами и режим серьезной экономии без поставок российского газа. Отмечается, что критическая зависимость от топлива из России для промышленности и населения Германии грозит тревожным последствиями для государства.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Алеся Кафельникова поделилась фото и видео с первого дня рождения дочери
Алеся Кафельникова поделилась фото и видео с первого дня рождения
За сутки в Иркутской области 55 человек заразились COVID-19
За сутки в Иркутской области 55 человек заразились COVID-19
В ФРГ предупредили о росте цен на электричество до пяти тысяч евро в год
В ФРГ предупредили о росте цен на электричество до пяти тысяч евро в
Тысячи голосов звучат в унисон. Триумф певицы МакSим на матче «Спартак»-«Зенит»
Тысячи голосов звучат в унисон. Триумф певицы МакSим на матче
"Это нелепо. Я не хотела замуж и беременеть": Кирстен Данст вышла замуж за звезду "Во все тяжкие"
"Это нелепо. Я не хотела замуж и беременеть": Кирстен Данст
Let’s Build a Zoo выходит на Xbox в сентябре, игра может оказаться в Game Pass
Let’s Build a Zoo выходит на Xbox в сентябре, игра может оказаться в
Овном управляет воинствующий Марс, а Козерогом — амбициозный Сатурн: под управлением каких планет находятся разные знаки зодиака
Овном управляет воинствующий Марс, а Козерогом — амбициозный Сатурн:
В Госдуме заработает площадка для продвижения идей в сфере креативных индустрий
В Госдуме заработает площадка для продвижения идей в сфере креативных
Новости Game Pass за 2-9 июля: новинки, что скоро добавят и удалят, слухи и статьи
Новости Game Pass за 2-9 июля: новинки, что скоро добавят и удалят,
Алена Яковлева обзавелась новым статусом
Алена Яковлева обзавелась новым статусом
Сестра Жанны Фриске об отце дочери: «Была ошибка, что позволила ему встретить нас из роддома»
Сестра Жанны Фриске об отце дочери: «Была ошибка, что позволила ему
Пожилой мужчина с шикарным голосом исполняет песню ''House of the rising sun''
Пожилой мужчина с шикарным голосом исполняет песню ''House of the

Топ на сегодня

Трейдер рассказал о перспективах движения цены биткоина после теста отметки $22 000
Трейдер рассказал о перспективах движения цены биткоина после теста
Минобороны рассказало о судимых за грабежи и насилие работниках разведки Украины
Минобороны рассказало о судимых за грабежи и насилие работниках
В Германии назвали «тройную ловушку» Путина для Запада
В Германии назвали «тройную ловушку» Путина для Запада
Клиентская база криптобиржи KuCoin выросла до 18 млн пользователей
Клиентская база криптобиржи KuCoin выросла до 18 млн пользователей
Александр Васильев прошелся по стилю Анны Семенович
Александр Васильев прошелся по стилю Анны Семенович

Еще по теме

В МЭР назвали сроки выхода экономики России из рецессии
Германия планирует потратить за четыре года на беженцев €77,6 млрд
Стоимость вновь превысила 74 рубля
Стоимость беспошлинных интернет-покупок снизится до 200 евро