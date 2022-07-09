В Германии назвали «тройную ловушку» Путина для Запада

Вадим Карасев

Focus: Запад угодил в «тройную ловушку» Путина на Украине

Президент России Владимир Путин использует три важных козыря, которые позволяют ему грамотно выстраивать политическое взаимодействие с Западом на фоне кризиса на Украине. Об этом пишет немецкий журнал Focus.

Среди рычагов давления перечисляются газ, мирные переговоры и партнеры Москвы. По мнению автора статьи, Запад угодил в «тройную ловушку», а Россия оказалась в тактически выгодном положении. Он подчеркивает, что дипломатическая и экономическая изоляция России провалилась.

В качестве примера в публикации приводится встреча «Большой двадцатки». Отмечается, что не все страны-члены G20 выступают с критикой в адрес России и ее специальной военной операции. Кроме того, автор указывает на зависимость Запада от российских энергоресурсов.

Разнообразие «ловушек»

В июне Владимир Путин заявил, что страны Запада сами загнали себя в ловушку. Он отметил, что это произошло из-за того, что западные страны не смогли проанализировать развитие ситуации на мировой политической арене и последующее ослабление своего влияния.

Ранее профессор операционного менеджмента и заместитель директора бизнес-школы Keele Самир Дани также указал, что Запад попал в ловушку, известную как «Уловка-22». Эксперт отметил, что Европа столкнулась с рекордным ростом цен на энергоносители, что спровоцировало общий скачок инфляции, которая «вызывает всевозможные эффекты домино в цепочке поставок продуктов питания, что является ключевым, потому что еда является основным товаром для всех».

Ключевым моментом для решения основных мировых проблем стала энергия, заметил Дани. Однако, указал он, снижение цен на энергоносители может быть в значительной степени несовместимо с целями по борьбе с изменением климата и приводит к возникновению ситуации «Уловка-22», когда цены необходимо снижать, но одновременно необходимо достичь целей в сфере климата.

Исправление ошибок

Ошибки, допущенные Западом на энергорынке, невозможно исправить в короткие сроки, «за два дня», заявил Путин. Он добавил, что дальнейшее давление на Россию может усугубить складывающий энергетический кризис. Попытки убедить другие государства нарастить объемы добычи энергоносителей, по мнению Путина, вряд ли перспективны: рынок стабилен и «не терпит суеты», заявил он. Россия, по словам Путина, теперь будет сосредоточена на том, чтобы нарастить свои возможности по диверсификации экспорта нефти и газа — в страны южного и восточного регионов.

В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров сравнил введение антироссийских санкций с объявлением войны, после чего досрочно покинул встречу глав МИД на Бали в рамках саммита G20. По словам главы российской дипломатии, Запад неоправданно критикует действия Москвы. Более того, Лавров допустил, что со странами Запада нечего обсуждать, если они выступают против переговоров России и Украины. Министр также подчеркнул, что Москва не несет ответственности за глобальный кризис и угрозу голода. В связи с этим он указал на роль санкций, направленных на изоляцию России.