В Госдуме заработает площадка для продвижения идей в сфере креативных индустрий

Вадим Карасев

В сентябре в Госдуме появится площадка для продвижения идей в сфере креативных индустрий

На заседании отраслевых гильдий «Российской креативной недели» представители федеральной и Московской городской Думы, администрации президента и члены профессиональных гильдий обсудили и поддержали инициативы по развитию креативных индустрий.

«Так как креативные индустрии представляют собой синтез многих отраслей, для поддержки которых нужен новый формат работы в законотворчестве, с сентября начнется работа совместно с Государственной думой в новом формате и с участием разных комитетов по культуре, экономике, цифровому развитию. По итогам сессии, также будет составлена резолюция — большой перечень предложений от профессиональных гильдий по необходимым законотворческим инициативам. Итоговое предложение будет направлено во все профильные комитеты, Государственную и Московскую городскую думы, кураторам в администрацию президента, а также в профильные ведомства» — рассказала Марина Абрамова, директор форума «Российская креативная неделя» и ФГБУ «Роскультцентр».

«Мы понимаем, что креативные индустрии представляют собой синтез многих отраслей, для поддержки которых нужен новый формат работы в законотворчестве. Предлагаю сегодня совместно его продумать и обсудить», — отметила она. Ранее инициатива Марины Абрамовой по созданию площадки, которая бы объединила разные комитеты, получила одобрение в Госдуме и Московской городской думе.

Елена Бейлина, главный редактор журнала «Университетская книга», рассказала о вызовах, которые принимает сегодня российский книжный рынок. «На протяжении четырех месяцев мы безрезультатно обращались в различные ведомства с письмами о необходимых мерах поддержки и получили отказ или молчание», — говорит эксперт. Помощь и поддержка книжной отрасли важна по основным направлениям — сохранение цен на книги, отмена НДС, помощь с оборотными средствами путем льготного кредитования, повышение лимитов по отношению к малому и среднему бизнесу. Еще одна важнейшая задача — удержание рабочих мест. В отрасли занято порядка 65 тысяч специалистов, книжники среди мер поддержки называют отмену социальных налогов, введение 7 процентов НДФЛ. Также, по мнению Елены Бейлиной, важно отнести книжные магазины к объектам культурной инфраструктуры со всеми полагающимися льготами. В письмах, адресованных правительству, представители книжной индустрии напоминают также о том, как важно развивать Национальную программу поддержки детского чтения — именно детская литература во многом определяет развитие отрасли и уровень образования и интеллектуального развития всей нации через несколько лет.

«Рынок самоорганизуется и нужно создать законодательную основу для его развития и сделать это можно только вместе. Если мы хотим создать что-то единое в плане креативных индустрий, то нужно учитывать специфику каждой из них. Речь идет о геометрии разных альянсов», — заключил Сергей Новиков, начальник управления президента РФ по общественным проектам.

Юлия Голубева, заместитель генерального директора «Газпром-медиа Холдинга», согласилась с тем, что креативные индустрии нуждаются в поддержке со стороны государства и готовы взять на себя ответственность за результаты своей работы. «С ответственностью разберемся, но ответственность без полномочий остается инициативой». Юлия Голубева рассказала об исследовании, которое холдинг провел накануне ПМЭФ, в нем приняли участие 4 000 респондентов — 55 процентов из них пока не ощущают на себе культуру отмены, а 20 процентов вообще не знают, что это такое. Массово россияне пока не ощутили этот процесс. Что касается области медиа и кино, то эти индустрии чувствуют это влияние, но является ли оно отрицательным — на этот вопрос пока нет ответа. Корпорация Disney оценила ущерб от закрытия своего телеканала в России в 195 миллиардов долларов, потери голливудских студий из-за отказа от проката фильмов составили порядка 600 миллионов долларов. По предварительным оценкам, российские кинопроизводители смогут заполнить российские кинотеатры в том же объеме, что был прежде, не раньше через год или два. При этом очень важна поддержка со стороны государства. Среди мер помощи отрасли заместитель генерального директора «Газпром-медиа Холдинга» назвала налоговые льготы, снижение страховых взносов.

Сергей Матвеев, заместитель председателя Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности и креативным индустриям уверен, что «в области креативных индустрий необходима защита интеллектуальной собственности и сегодня на уровне государства в этом направлении принимаются значительные меры. «Задача государства — обеспечить безопасность и льготные условия, а творческую деятельность представить самим креативным индустриям, эти отрасли принимают вызовы и вносят свой вклад в экономику, создавая творческие продукты», — подчеркнул он.

Алексей Шемякин, вице-президент Федерации компьютерного спорта России отметил, что «российские спортсмены столкнулись с санкциями и препятствиями в участии в международных соревнованиях. «При этом большой зоной роста являются дружественные страны, где также активно развивается киберспорт. Среди задач Федерация компьютерного спорта России видит предоставление россиянам доступа к высоким технологиям, развитие социальных навыков — участники соревнований в области киберспорта занимают активную позицию и в жизни. Мы можем помочь российским разработчикам найти своего пользователя», — сказал Алексей Шемякин.

Денис Кравченко, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству предложил в начале сентября в Госдуме провести первую встречу экспертного совета с участием представителей гильдий креативных индустрий и профильных ведомств. «Наша задача — не зарегламентировать, а помочь, создать новые возможности, удержать креативную экономику».

Сергей Морозов, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению рассказал о проекте «Выбирай свое» партии «Единая Россия», который направлен на импортозамещение: «В течение 3 лет мы должны выйти на импортозависимость и через 80 лет — на технологический суверенитет». При обсуждении мер поддержки Сергей Морозов обратил внимание на то, что нужно учитывать реалии принятых бюджетных решений, но креативно использовать имеющиеся возможности в рамках уже принятых актов. «Корректировка нормативных актов позволит развиваться инфраструктуре». Также спикер заметил, что федеральный закон о креативных индустриях до сих пор не принят — «давайте принимать! И партия «Единая Россия», и фракции готовы работать с вами над достижением целей».

Александр Журавский, заместитель начальника управления президента Российской Федерации по общественным проектам, уверен в том, что «безопасность — это свобода от зависимости. Когда мы зависимы от ПО, технологических платформ, шрифтов, многих других привычных моделей поведения, когда все это становится санкционным режимом — это культурный и технологический шок». По мнению Александра Журавского, преодолеть этот шок нации поможет генетическая память: «Если правил для нас больше нет, то зачем их соблюдать? Как жить в новом мире? Жить придется по своим правилам в новом миропорядке».

Заместитель начальника управления президента Российской Федерации по общественным проектам напомнил, что «мы — очень креативная нация. У нас есть свой поисковик, почтовый сервис, антивирус, но у нас также есть и одна проблема — сложно пользуемся плодами наших побед. Мы, в принципе, — нация победителей, нам нужен вызов, все самые прорывные результаты мы достигаем в состоянии мобилизации. Креативные индустрии — драйвер роста экономики, даже промышленно-сырьевого типа». По мнению спикера, кросс-индустриальная площадка нужна, и уже есть такие площадки — это и «Российская креативная неделя», и «Российская креативная неделя — Сибирь», и Общественная палата. «Вижу цель — не вижу препятствий — давайте придерживаться этого девиза и добиваться новых достижений. А политика отмены нас только мобилизует на подвиги».

Организаторами «Российской креативной недели» выступают АНО «Креативная экономика», Российский книжный союз и «Роскультцентр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

