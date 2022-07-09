В Херсонской области заработали сайты органов госвласти на российском домене
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В Херсонской области заработали сайты органов госвласти на российском домене

В Херсонской области заработали сайты органов госвласти на российском домене

Официальные сайты областной и городских администраций заработали в Херсонской области, сообщается в официальном telegram-канале временной администрации региона в пятницу.

Сообщается, что для информирования жителей Херсонской области о событиях в регионе, действиях и намерениях властей, созданы официальные сайты Херсонской областной администрации, сайты горадминистраций Херсона, Новой Каховки, Геническа, Скадовска и Берислава.


Сайты зарегистрированы в российской доменной зоне "ru". Также созданы официальные сообщества в соцсети "ВКонтакте" и мессенджере "Телеграм".

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По материалам: uposters.ru

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