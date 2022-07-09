В Иркутске начались выплаты компенсаций дольщикам долгостроя на Сергеева
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В Иркутске начались выплаты компенсаций дольщикам долгостроя на Сергеева

В Иркутске начались выплаты компенсаций дольщикам долгостроя на Сергеева

Первые 45 дольщиков долгостроя на улице Сергеева в Иркутске получили компенсации. Средний срок перечисления денежных средств составил три дня. На сегодняшний день из 115 дольщиков застройщика-банкрота ООО «БазисСтройИнвест» документы на получение компенсации подали 75 человек.

Напомним, ООО «БазисСтройИнвест» не выполнило свои обязательства перед дольщиками и в 2020 году было признано банкротом. Жилой комплекс на Сергеева в Иркутске включает четыре блок-секции и подземную автостоянку, согласно проекту, вся инфраструктура и инженерное оборудование данных объектов располагается в подземной автостоянке. В 23 квартирах проживают люди, однако общая готовность объекта не превышает 80%, что, согласно изменениям, внесенным в правила, не позволяет принять решение о целесообразности финансирования завершения строительства долгостроев.

Уполномоченный банк АО «ДОМ.РФ» начал прием заявлений о выплате возмещений 28 июня. Для дольщиков Иркутской области регионом организован выездной офис уполномоченного банка, обеспечена работа сотрудников банка для оперативной обработки заявлений граждан.

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По материалам: irk

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