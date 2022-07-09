В Минобрнауки заявили, что нацсистема высшего образования России не будет изолированной

Создание в России национальной системы высшего образования не предполагает ее изоляции. Об это заявил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на пленарном заседании в рамках открытия международного года фундаментальных наук в интересах устойчивого развития, сообщает ТАСС.

По словам Афанасьева, система будет открыта для взаимодействия со странами и институтами, относящимися к России дружественно.

«Когда мы говорим, что хотим создать национально ориентированную систему высшего образования, мы не строим изолированную систему. Она открыта для взаимодействия, кооперации и сотрудничества со всеми теми странами, институциями, образовательными учреждениями, вузами, научными организациями, людьми, которые настроены к нам дружественно, которые готовы с нами продолжать эту работу», — отметил замминистра науки и высшего образования.

Он также подчеркнул, что система образования в России не должна ориентироваться на внешние шаблоны. «Мы должны построить ту систему уровней, стандартов, содержания образования, методов образования, образовательных организаций, которая служит интересам нашей страны», — добавил Афанасьев.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что осенью ведомство представит комплекс мер по переходу от Болонской системы к национальной системе высшего образования.