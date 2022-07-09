В новой Forza Motorsport будет «физика следующего поколения»

Вадим Карасев





В том, что новая часть Forza Motorsport заметно отличается от Forza Motorsport 7, нет нет никаких сомнений. Разработчики уже показали геймплей новой гонки, и она выглядит заметно лучше, чем прошлая часть, о чем говорят и прямые графические сомнения.

Но гоночный симулятор Forza Motorsport — это не только про графику, но и про максимально реалистичные ощущения от управления автомобилем. Разработчики не перестают подчеркивать, что они проделали огромную работу, чтобы сделать опыт управления автомобилями в новой Forza Motorsport максимально реалистичным. В своих социальных сетях разработчики написали следующее:

Водителям понравится точность нашей физики, которая совершила скачок на поколение в новом Forza Motorsport! Благодаря вашим отзывам мы значительно улучшили динамику автомобиля и точно настроили нашу подвеску с динамическим распространением силы, центром крена, защитой от крена и просадкой.

Напомним, ранее разработчики подтвердили, что 60 FPS в Forza Motorsport будет на Xbox Series X и Xbox Series S.

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