В поселке Дзержинск после капитального ремонта открылось детское отделение поликлиники

В поселке Дзержинск Иркутского района завершился ремонт детского отделения поликлиники. Об этом сообщает региональный минздрав. Ранее лечебное учреждение размещалось в приспособленных помещениях одноэтажного деревянного здания 1961 года постройки.

Ремонт начался в 2020 году. Рабочие заменили инженерные коммуникации, провели наружные и внутренние отделочные работы. На модернизацию детской поликлиники выделили 17 миллионов рублей из бюджета Иркутской области.

Для учреждения закупили новую мебель и оборудование. В ближайшее время закончится монтаж оборудования и начнут работать кабинеты узких специалистов.