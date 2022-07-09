В поселке Дзержинск после капитального ремонта открылось детское отделение поликлиники
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В поселке Дзержинск после капитального ремонта открылось детское отделение поликлиники

В поселке Дзержинск Иркутского района завершился ремонт детского отделения поликлиники. Об этом сообщает региональный минздрав. Ранее лечебное учреждение размещалось в приспособленных помещениях одноэтажного деревянного здания 1961 года постройки.

Ремонт начался в 2020 году. Рабочие заменили инженерные коммуникации, провели наружные и внутренние отделочные работы. На модернизацию детской поликлиники выделили 17 миллионов рублей из бюджета Иркутской области.

Для учреждения закупили новую мебель и оборудование. В ближайшее время закончится монтаж оборудования и начнут работать кабинеты узких специалистов.

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По материалам: irk

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