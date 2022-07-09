В телеграме обсуждают уход Гоши Рубчинского из команды бара Rex: "Новым Simachev так и не стал"
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В телеграме обсуждают уход Гоши Рубчинского из команды бара Rex: "Новым Simachev так и не стал"

В телеграме обсуждают уход Гоши Рубчинского из команды бара Rex: "Новым Simachev так и не стал"

Гоша Рубчинский уходит из команды бара Rex, который он открыл в Москве в феврале этого года. Об этом дизайнер сообщил в официальном инстаграм-аккаунте* заведения.

В связи с разногласиями и по личным причинам я решил покинуть команду бара Rex. Спасибо всем, кто работал со мной над этим проектом.

Комментируя эту новость, телеграм-каналы вновь вспомнили, как в 2018 году дизайнера обвинили в совращении несовершеннолетних. Тогда в сеть попала его переписка с 16-летним манекенщиком, которого Рубчинский просил сфотографироваться в ванной.

Ну все, похоже, тусовки со скейтерами-подростками снова переместятся на квартиру Гоши Рубчинского в районе Маяковки. Соседи, расчехляйте книгу жалоб, шумные вечеринки начнутся заново, родаки — приходите на родительское собрание под окнами, забирать нерадивых малолеток домой. Гоша, Киска уверена, что на вопрос: "Где лучшие тусовки?", все ответят: "У Гоши дома". Сдался тебе этот легавый Рекс,

— написали в телеграм-канале "Модные хроники Злой Киски".


Бар Rex

По признанию самого Рубчинского, бар он решил открыть из-за того, что ему не хватало места для вечеринок с друзьями.

Гоша Рубчинский, похоже, психанул и вышел из проекта Rexbar, который, к слову, так и не стал новым "Симачевым", чего от него сильно ждали. Имя Гоши какое-то время служило магнитом для модников, но сам бар получился не сильно уютным, хотя дизайн-проект был сложным и затейливым. Вне презентаций и пати с селебами типа [Маши] Миногаровой, [Александра] Рогова, [Ольги] Карпуть и дизайнера [Игоря] Андреева с подружкой Машей Федоровой там было, мягко говоря, тухловато. Да и что тут скажешь, эти имена все-таки не являются сильно привлекательными для большой тусовки, способной сделать кассу. Вероятно, на этой почве, спустя полгода работы, партнеры и рассорились,

— высказались в телеграм-канале "Только никому".

Это точно не истеричный пьяный пост, опубликованный среди ночи?

— задались вопросом в телеграм-канале "Антиглянец".


Бар Rex

Самым известным столичным баром, созданным дизайнером, по сей день считается легендарный "Симачев" в Столешниковом переулке — его в 2007 году открыл совместно с партнерами модельер Денис Симачев. Несколько лет назад бар закрылся, но вскоре заработал снова по новому адресу и под новым названием "Simach в Недальнем".

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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