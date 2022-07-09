В Вихоревке заключенные колонии напали и избили осужденных из другого отряда
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В Вихоревке заключенные колонии напали и избили осужденных из другого отряда

Следователи Братского района расследуют уголовное дело по факту дезорганизации деятельности исправительной колонии и смерти осужденного в Вихоревке. По версии следствия, в ночь с 19 на 20 июня 2022 года восемь осужденных, отбывающих наказание в ФКУ ИК-25 ГУФСИН России по Иркутской области, вооружившись деревянными палками и ножами, избили осужденных из других отрядов. Потерпевшие, по мнению лидера организованной группы, отказывались подчиняться требованиям последнего, сотрудничали с администрацией исправительной колонии. В результате один из потерпевших скончался в больнице, еще шестерым осужденным причинены различные телесные повреждения, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

В настоящее время ведутся следственные действия. Допрашиваются все участники инцидента, руководство и сотрудники исправительного учреждения. Расследование контролирует прокуратура.

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По материалам: irk

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