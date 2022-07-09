Валерия Меладзе и других звезд запретили в России

Певец Валерий Меладзе появился в списке знаменитостей, чьи концерты у нас запрещены. В Сети появился список музыкальных исполнителей, чьи концерты на территории России якобы «запрещены». СМИ уже сообщили, что перечень разослали крупнейшим промоутерам страны. Пользователи Сети ведут споры относительно этого списка и перечисленных в нем музыкантов. У некоторых из них действительно были проблемы с концертами после того, как они выразили свою позицию относительно специальной военной операции по защите Донбасса. Часть из звезд вообще покинула страну и сейчас предпочитает выступать за границей. Журналисты связались с некоторыми известными промоутерами, которые занимаются организацией шоу, и все они отказались от комментариев. Единственный собеседник ответил, что имена и фамилии в списке верные, но при этом он постоянно дополняется. рэп-исполнитель Нойз МС (Иван Алексеев ); рэп-исполнитель Оксимирон (Мирон Федоров); группа «ДДТ» (солист Юрий Шевчук); группа «Аквариум» (солист Борис Гребенщиков); группа «Каста» (солисты Владислав Лешкевич, Михаил Епифанцев, Андрей Пасечный); группа «Би-2» (солисты Александр Уман, Егор Бортник); группа «Несчастный случай» (солист Алексей Кортнев); певица Земфира (Земфира Рамазанова); певец Меладзе Валерий; группа «Машина времени» (солист Андрей Макаревич); Спирин Дмитрий (экс-солист группы «Тараканы»); группа «Anacondaz» (солисты Артем Хорев, Сергей Карамушкин); группа «Louna» (солистка Лусинэ Геворкян); группа «Порнофильмы» (солист Владимир Геворкян); группа «Ногу свело!» (солист Максим Покровский); группа «Кровосток» (солист Антон Черняк); группа «Элизиум» (солист Дмитрий Кузнецов); группа «2Маши» (солистка Мария Зайцева); певица Манижа (Манижа Сангин); певица Монеточка (Елизавета Гырдымова); певица Гречка (Анастасия Иванова); рэп-исполнитель Фейс (Иван Дремин)*; рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Моргенштерн)*; группа «IC3PEAK» (солисты Николай Костылев, Анастасия Креслина); группа «Литтл Биг» (Илья Прусикин, Софья Таюрская); певец Вася Обломов (Василий Гончаров); рэп-исполнитель Лигалайз (Андрей Меньшиков); певица Дора (Дарья Шиханова); группа «Алоэ Вера» (солистка Вера Мусаелян); певица Муся Тотибадзе (Мария Тотибадзе), сообщает «Фонтанка.ру». *Признан в России иностранным агентом.