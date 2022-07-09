Верующих мусульман можно поздравить с Курбан-Байрамом пожеланиями и открытками

Курбан-Байрам — это религиозный праздник мусульман, его отмечают несколько дней. Он начинается на 70 день после большого праздника Ураза-Байрама. В 2022 году начало Курбан-Байрама выпало на 9 июля. Это торжество также называют днем жертвоприношения. Он символизирует любовь к Аллаху.

Поздравления и открытки со священным праздником Курбан-Байрамом

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В достославный праздник Курбан-Байрам желаю непоколебимой веры, крепкого здоровья, светлых помыслов, великодушия, почтительности окружающих, благополучия и любви. Выбрать правильный жизненный путь и следовать ему. Чтобы Аллах всегда отзывался на твои молитвы. Стремись всю жизнь творить добро.





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Прими поздравления в этот священный праздник! Желаю, чтобы удача улыбалась тебе весь год и ты был полон самых добрых помыслов. Пускай праздник послужит сплочению и соединению всех твоих близких и родных. Пусть душа будет полна добрых надежд, которые себя оправдают, благополучия и мира.

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Прими поздравления с праздником Курбан-Байрам! Желаю, чтобы в семье всегда царила любовь и гармония. Пусть ум и сердце всегда стремятся к добру. Пускай счастье не покидает твой дом. Будь честным со своими близкими, искрение поддерживай их. Чтобы в твоей душе всегда жила вера в Аллаха и надежда на светлое будущие. Береги свою семью.





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Поздравляю тебя и твоих близких со светлым праздником! Желаем вам, чтобы Аллах оберегал ваш дом и помогал вам на жизненном пути. Чтобы жильё ваше было полно радости и веселья, а также чтобы вы жили в достатке. Долгой и счастливой жизни. Творите добро и оно к вам вернется.

Поздравления с великим и светлым праздником Курбан-Байрамом

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Желаю, пусть этот день принесет в твою жизнь радость и веселье, пускай он останется ярким и приятным воспоминанием. Чтобы ты был окружен богатствами и сохранял тепло в душе. Чтобы твои молитвы долетели до Аллаха и он во всем тебе помогал. Пускай любовь и счастье окружают тебя, а также чтобы в твоей семье всегда царило понимание и мир.





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Поздравляю с большим и светлым праздником! От души желаю счастья и благополучия. Чтобы ты готов был пожертвовать своими интересами во имя добра. И в окружающих встречал только доброжелательность. Пускай вера, надежда и любовь согревают твою душу. Чтобы здоровье у тебя и твоих близких людей было крепким, чтобы вы не знали нужды и поддерживали друг друга.

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С праздником дорогой друг! Желаю быть всегда положительным и доброжелательным, пускай любовь и забота близких окружают тебя. Совершай побольше добра и за это Аллах вознаградит тебя. Пусть крепнет вера в твоем сердце с каждым днем. И от небес ты получишь благословение. Никогда не останавливайся на достигнутом. Пусть твой разум будет полон светлых помыслов.





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В этот особый праздник желаю тебе мира и гармонии, чтобы тебя сопровождала вера и надежда, чтобы жизнь удалась и была благополучна. Пусть ты и твои близкие будут давать друг другу больше тепла и любви, пускай в семье царят уважение и взаимопонимание. Чтобы намерения твои были всегда благими.

Традиции Курбан-Байрама

Курбан-Байрам является одним из главных мусульманских праздников. В торжественные дни миллионы верующих совершают паломничество в город Мекку, что расположен в Саудовской Аравии, в пустынной долине.

Отмечать праздник принято с самого утра, верующие начинают утро с купания, затем надевают новую одежду и отправляются в мечеть на службу. После чего правоверные мусульмане идут на кладбище молится за ушедших на тот свет родственников.





В торжественные дни принято ходить в гости к знакомым и родственникам и дарить подарки.

Согласно легенде, записанной в Коране, пророк по имени Ибрахим увидел сон, в котором ему явился ангел с небес и сообщил волю великого Аллаха. Пророк должен был принести в жертву своего единственного сына, которого звали Исмаил.

Верующий покорился Богу и готовил своего сына на заклание. Но когда пришло время приносить жертву, нож в руках пророка стал тупым и он не смог завершить обряд. И понял тогда Ибрахим, что Аллах проверял его. А в награду Бог благословил своего покорного слугу вторым сыном.

Согласно вере мусульман, каждый истинный верующий хотя бы раз в жизни должен совершить хадж, иными словами паломничество в Мекку. Если он не в состоянии по каким либо причинам этого сделать, тогда мусульманин должен вместо себя послать другого человека и обязательно того, кто уже совершал хадж.

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