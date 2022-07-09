Виктория Дайнеко раскричалась во время процедуры удаления тату

35-летняя певица Виктория Дайнеко собралась удалить все свои татушки. Исполнительница хита «Лейла» за всю свою карьеру сделала четыре татуировки. Первую она нанесла с одобрения своей подруги Ляйсан Утяшевой. Виктория хотела такой же рисунок, как у Кристины Агилеры, но мастер ее переубедил. Так, на шее Дайнеко появилась надпись Enjoy Every Moment. Вторую тату в виде буквы V звезда набила, проиграв спор. Третья расположилась под сердцем. Виктории нанесли фразу «Aut Viam Inveniam, Aut Faciam», что означает «Или найду дорогу, или проложу ее сам». Четвертую мастер нанес на запястье артистки. Инициалы «АР» многие связывают с именем экс-возлюбленного звезды. Сегодня выпускница проекта «Фабрика звезд-5» начала сводить все татуировки на теле. Она отправилась в клинику, примерив комфортный повседневный аутфит. Артистка вошла в кабинет косметолога и легла на кушетку. «Будут удалять мои татуировки. Я дождалась этого, наконец-то!» — сказала Дайнеко. Сначала мастер прошел лазером по запястью телезвезды. Она легко перенесла эти несколько секунд, однако доктор заверил, что это одно из самых чувствительных мест. Затем настала очередь двух рисунков на шее поп-дивы. «Прощайте, татуировки!» — улыбнулась исполнительница хита «Сотри его из memory».Последней специалисты оставили рисунок под грудью Виктории. Этот этап оказался сложным для нее. Дайнеко подняла майку и показала надпись, на которую была нанесена обезболивающая мазь. «Это все были цветочки, на самом деле. На запястье и на шее. А вот сейчас будет самое веселое», — отметила певица. Когда мастер начала работу, Виктория закричала. Процесс оказался слишком болезненным для нее. Популярная девушка попросила сделать паузу. «Ай, подождите! Стойте! Мне нужно подышать!» — попросила эксперта Дайнеко. Уже после процедуры актриса сериала «Клуб» встала возле зеркала. Она выглядела бодрой и довольной. «Если вы хотели знать, как выглядит человек, который только что делал удаление всех своих татуировок, то это вот. Я, кстати, жива», — отметила певица. Вместе с ней на процедуре была дочь. Артистка понадеялась, что Лидия не будет делать татуировки. «В общем, я так рада! Я мечтала удалить свои татуировки еще несколько лет назад. И сегодня доехала», — добавила Виктория.