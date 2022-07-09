Визит спецпредставителя президента Шри-Ланки в Москву отложен
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Визит спецпредставителя президента Шри-Ланки в Москву отложен

Визит спецпредставителя президента Шри-Ланки в Москву отложен

Визит спецпредставителя президента Шри-Ланки, министра образования страны Сусила Премаджаянта в Москву отложен. Об этом заявил глава второго департамента Азии министерства иностранных дел России Замир Кабулов, сообщает РИА Новости.

В столице Шри-Ланки 9 июля вспыхнули многотысячные протесты. Вместо запланированного мирного марша протестующие проникли на территорию президентского дворца. По данным СМИ, сам президент мог покинуть страну на самолете. Также сообщается, что в результате протестов пострадали не менее 40 человек, в том числе двое полицейских.

Сусила Премаджаянта должен был приехать в Москву 10 июля в составе делегации для переговоров по экономическому содействию. 


«Визит отложен», — заявил Кабулов. 

Комментировать развитие ситуации в стране он не стал.

Кроме того, сообщается, что премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе подтвердил, что покинет свой пост. О своем решении Викрамасингхе объявил после совещания лидеров политических партий.

Ранее президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса в ходе телефонного разговора попросил российского лидера Владимира Путина о кредитной линии для импорта топлива на остров и о возобновлении рейсов «Аэрофлота» в страну. 

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По материалам: pnp.ru

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