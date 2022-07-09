Владимира Познера заподозрили в эмиграции
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Владимира Познера заподозрили в эмиграции

Владимира Познера заподозрили в эмиграции
Стало известно, куда пропал ведущий и журналист Владимир Познер. В последнее время популярный телеведущий и журналист Владимир Познер исчез с радаров — перестал появляться на ТВ и в соцсетях. Поклонники начали опасаться, что Познер покинул страну. Однако местонахождение журналиста рассекретил один из его друзей, бизнесмен Эдуард Мордухович.
Он выложил в своем аккаунте фотографию, на которой изображен вместе с Познером и музыкальным продюсером Виктором Дробышем. И добавил лаконичный комментарий: «Не уехали!» Подписчики предполагают, что все трое в настоящее время находятся в Москве, сообщает издание МК.
# Шоу-бизнес Познер Владимир
По материалам: z-aya

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