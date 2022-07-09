Вознаграждение адвокатам увеличили

В России индексировали размер вознаграждения адвокатам, участвующим в уголовным делах по назначению дознавателя, следователя или суда. Такое постановление правительства от 29 июня 2022 года № 1161 вступает в силу 9 июля.

Согласно документу, с 1 октября 2022 года вознаграждение указанной категории адвокатов проиндексируют на 4 процента. За один день участия в деле, которое рассматривает суд присяжных, адвокат будет получать 2236 рублей. Если дело касается трех и более подозреваемых или объем материалов дела — более трех томов, вознаграждение за один день составит 2008 рублей.

В случае, когда заседание суда присяжных или кассационного суда проходит в праздничный иди выходной день, то адвокату заплатят 3484 рубля. Если адвокат работает по ночам, то гонорар составит 2710 рублей.



