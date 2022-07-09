За сутки в Иркутской области 55 человек заразились COVID-19
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За сутки в Иркутской области 55 человек заразились COVID-19

В Иркутской области за сутки зарегистрировали 55 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За все время пандемии зафиксировано 296 523 случая заражения, сообщает областной оперштаб 9 июля.

Выписали за сутки 16 человек, всего в стационарах проходят лечение 232 пациента. Выздоровели 64 человека, всего — 292 385. Умер ещё один человек от коронавируса, за всю пандемию умерли 8 694. От иных заболеваний скончались два пациента (всего — 706).

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По материалам: irk

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