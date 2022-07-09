Жилье смогут получить больше военных

Военнослужащие, удостоенные звания Героя России либо имеющие общую продолжительность службы 10 и более лет и признанные негодными к военной службе по состоянию здоровья, получат право на внеочередное предоставление жилья. Такой закон вступает в силу 9 июля.

Также, согласно документу, уволенные с военной службы и члены их семей получат возможность приватизировать занимаемое ими на условиях социального найма жилье, за исключением жилых помещений в закрытых военных городках.

За контрактниками, направленными для службы за пределы России, и членами их семей сохранится право пользоваться спецжильем на все время службы вне страны.





Жилищные субсидии либо жилье военнослужащим, заключившим контракт до 1 января 1998 года, и членам их семей, которых признали нуждающимися в жилых помещениях, будут выделяться не только федеральными органами госвласти, в которых предусмотрена военная служба, но и уполномоченными ими учреждениями.