Жилье смогут получить больше военных
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Жилье смогут получить больше военных

Жилье смогут получить больше военных

Военнослужащие, удостоенные звания Героя России либо имеющие общую продолжительность службы 10 и более лет и признанные негодными к военной службе по состоянию здоровья, получат право на внеочередное предоставление жилья. Такой закон вступает в силу 9 июля.

Также, согласно документу, уволенные с военной службы и члены их семей получат возможность приватизировать занимаемое ими на условиях социального найма жилье, за исключением жилых помещений в закрытых военных городках.

За контрактниками, направленными для службы за пределы России, и членами их семей сохранится право пользоваться спецжильем на все время службы вне страны.


Жилищные субсидии либо жилье военнослужащим, заключившим контракт до 1 января 1998 года, и членам их семей, которых признали нуждающимися в жилых помещениях, будут выделяться не только федеральными органами госвласти, в которых предусмотрена военная служба, но и уполномоченными ими учреждениями.

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По материалам: pnp.ru

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