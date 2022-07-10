16 забавных ситуаций, когда коты были обнаружены там, где их совсем не ждали

Коты — крайне загадочные существа. То они ленятся и спят целыми днями, то безобразничают и намереваются залезть туда, куда не следует. Поэтому их можно обнаружить и в кастрюле, и в холодильнике, и даже в унитазе. Так что их хозяевам всегда стоит быть на чеку. Мы собрали для вас несколько фотографий ситуаций, когда коты были обнаружены там, где их не ждали.

Интересно, что там происходит?

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Кстати, у нас есть целая подборка фотографий котов, которые в магазинах чувствуют себя как дома.

Сегодня купил кошачью мяту. Просто вышел на улицу, чтобы полить её и увидел это

Курица заботится о напуганных котятах во время грозы

Кажется, с моим котом что-то не так

На улице очень жарко, поэтому продавщица разрешает котятам заходить в магазин и спать на морозилке

Холодильник под охраной

Кажется, тут надо было есть, а не лежать…

И как она туда попала?

Контейнер для яиц лучше лежанки

В раковине

Космо (офисный кот) ведёт себя странно. Он всё время проводит в раковине. Решили отнести его к ветеринару. Ветеринар говорит, что всё в порядке и в раковине он сидит, потому что «он кот».

Чёрная бестия

Как называется эта шахматная фигура

Отошёл на минуту после дезинфекции всего моего оборудования для изготовления медовухи

Искали его по всей квартире, нашли внутри дивана

Книгам явно лучше на полу

А здесь вы можете найти подборку фотографий котов, которые будто бы сломались.