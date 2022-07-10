Агутин толкнул забравшегося на сцену фаната
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Агутин толкнул забравшегося на сцену фаната

На концерте в Миассе музыкант Леонид Агутин толкнул забравшегося на сцену фаната

На концерте в Миассе музыкант Леонид Агутин грубо оттолкнул фаната, забравшегося на сцену. Видео инцидента публикует Starhit.

Во время исполнения песни «Остров» к артисту на сцену забрался молодой человек. Он подбежал к Агутину, а тот оттолкнул его. После этого фанат вернулся в толпу, к нему подошел охранник и проводил в сторону.

«Подпортил настроение немножко», — сказал Агутин в микрофон.

Ранее Агутина потребовали отстранить от фестиваля Stereoleto в Санкт-Петербурге. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обвинил певца и его супругу Анжелику Варум в финансовой поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что не против творчества упомянутых артистов, однако те, по его мнению, не должны «петь и плясать за наши бюджетные деньги».

Сам музыкант подчеркнул, что он и Варум никогда не участвовали в сборе денег для ВСУ. Он заявил, что у этого обвинения нет никаких оснований.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Off-duty: Анджелина Джоли с дочерью Шайло посетила концерт группы Måneskin в Риме
Off-duty: Анджелина Джоли с дочерью Шайло посетила концерт группы
Агутин толкнул забравшегося на сцену фаната
Агутин толкнул забравшегося на сцену фаната
Обновление Red Dead Redemption 2 до Xbox Series X | S отменили, согласно данным инсайдера
Обновление Red Dead Redemption 2 до Xbox Series X | S отменили,
Россияне перешли на пиратские сервисы из-за отключения Netflix
Россияне перешли на пиратские сервисы из-за отключения Netflix
Иван Ургант впервые за полгода выступил в роли ведущего – фото
Иван Ургант впервые за полгода выступил в роли ведущего – фото
"Кромсать в клочья": власти Британии предрекли "кровавую баню" в борьбе кандидатов на пост премьера
"Кромсать в клочья": власти Британии предрекли
Актриса Лиза Арзамасова рассказала о проблемах, которые возникают во время съемок
Актриса Лиза Арзамасова рассказала о проблемах, которые возникают во
ФРГ предрекли крах из-за собственной политики
ФРГ предрекли крах из-за собственной политики
Политолог описал возможную судьбу украинского конфликта при переизбрании Трампа
Политолог описал возможную судьбу украинского конфликта при
Cтроительство блока начальной школы № 14 на 500 мест закончили в Иркутске
Cтроительство блока начальной школы № 14 на 500 мест закончили в
Юрия Шатунова кремировали, чтобы скрыть следы, заявил Разин
Юрия Шатунова кремировали, чтобы скрыть следы, заявил Разин
Александр Серов выгнал дочь из дома
Александр Серов выгнал дочь из дома

Топ на сегодня

Как выглядит могила Доренко
Как выглядит могила Доренко
Натали Портман в стиле "Бестолковых", Ким Кардашьян в стиле "Чужого": лучшие образы недели по версии редактора моды Spletnik
Натали Портман в стиле "Бестолковых", Ким Кардашьян в стиле
Россиянин разгромил машины лопатой и обвинил в своем поступке черта
Россиянин разгромил машины лопатой и обвинил в своем поступке черта
Хоккеиста Кирилла Капризова не пускают в штаты
Хоккеиста Кирилла Капризова не пускают в штаты
Пожилой мужчина с шикарным голосом исполняет песню ''House of the rising sun''
Пожилой мужчина с шикарным голосом исполняет песню ''House of the

Еще по теме

Леонид Агутин в шоке от происходящего
Мария Шукшина прошлась по Варум и Агутину
Анжелика Варум появилась с мужем на публике впервые за долгое время
Леонид Агутин рассказал, что станет с хитом Варум "Зимняя вишня"