Актриса Лиза Арзамасова рассказала о проблемах, которые возникают во время съемок
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Актриса Лиза Арзамасова рассказала о проблемах, которые возникают во время съемок

Актриса Лиза Арзамасова рассказала о проблемах, которые возникают во время съемок

Актриса Лиза Арзамасова рассказала о проблемах, которые возникают во время съемок

В недавнем посте на своей страничке в социальных сетях актриса Лиза Арзамасова рассказала, с чем ей приходиться сталкиваться во время съемочного процесса. Звезда «Папиных дочек» сообщила, что актерская профессия со стороны выглядит очень простой. На самом же деле, это не так.


Арзамасова сообщила своим подписчикам в социальной сети Инстаграм, которая запрещена в РФ, что ради ролей актерам приходится идти на некоторые жертвы. Сниматься приходится в условиях, которые значительно далеки от комфортных.


Лиза опубликовала снимок, на котором предстала в галошах и спецодежде. Можно предположить, что сейчас ведутся съемки нового проекта, в котором задействована актриса, и снимок сделан именно там. В комментариях к фото Лиза пожаловалась на минусы актерской профессии: в 30-градусную жару носить теплую одежду, и наоборот, в холодную пору одеваться с легкие летние платья.


Свой пост актриса завершила хэштегом #ялюблюсвоюработу, что может значить только одно – несмотря на эти проблемы, Лиза довольна своей профессией.


Напомним, что Арзамасова в декабре 2020 года вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха. В середине августа 2021 года у пары родился сын, а в октябре того же года актриса уже вернулась к работе.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

Последние новости

Россияне перешли на пиратские сервисы из-за отключения Netflix
Россияне перешли на пиратские сервисы из-за отключения Netflix
Иван Ургант впервые за полгода выступил в роли ведущего – фото
Иван Ургант впервые за полгода выступил в роли ведущего – фото
"Кромсать в клочья": власти Британии предрекли "кровавую баню" в борьбе кандидатов на пост премьера
"Кромсать в клочья": власти Британии предрекли
Актриса Лиза Арзамасова рассказала о проблемах, которые возникают во время съемок
Актриса Лиза Арзамасова рассказала о проблемах, которые возникают во
ФРГ предрекли крах из-за собственной политики
ФРГ предрекли крах из-за собственной политики
Политолог описал возможную судьбу украинского конфликта при переизбрании Трампа
Политолог описал возможную судьбу украинского конфликта при
Cтроительство блока начальной школы № 14 на 500 мест закончили в Иркутске
Cтроительство блока начальной школы № 14 на 500 мест закончили в
Юрия Шатунова кремировали, чтобы скрыть следы, заявил Разин
Юрия Шатунова кремировали, чтобы скрыть следы, заявил Разин
Александр Серов выгнал дочь из дома
Александр Серов выгнал дочь из дома
Регина Тодоренко в шоке после УЗИ
Регина Тодоренко в шоке после УЗИ
Сын Рыбина и Сенчуковой поделился деталями предстоящей свадьбы
Сын Рыбина и Сенчуковой поделился деталями предстоящей свадьбы
"Даже мне заблокировали счет": Лазарева пожаловалась на дискриминацию россиян в Европе
"Даже мне заблокировали счет": Лазарева пожаловалась на

Топ на сегодня

Как выглядит могила Доренко
Как выглядит могила Доренко
Венедиктов зарегистрировал юрлицо «Иноагент Аав»
Венедиктов зарегистрировал юрлицо «Иноагент Аав»
Россиянин разгромил машины лопатой и обвинил в своем поступке черта
Россиянин разгромил машины лопатой и обвинил в своем поступке черта
Умер актер Тони Сирико: дата смерти и причины
Умер актер Тони Сирико: дата смерти и причины
Натали Портман в стиле "Бестолковых", Ким Кардашьян в стиле "Чужого": лучшие образы недели по версии редактора моды Spletnik
Натали Портман в стиле "Бестолковых", Ким Кардашьян в стиле

Еще по теме

21-летняя звезда "Папиных дочек" обескуражила смелым вырезом на спине (фото)
Беременная Лиза Арзамасова плачет на камеру: «Глаза побитой собаки»
Лиза Арзамасова поделилась раритетным фото, на котором ей 4 года
Лиза Арзамасова пришла на презентации своей книги вместе с мамой