Актриса Лиза Арзамасова рассказала о проблемах, которые возникают во время съемок

В недавнем посте на своей страничке в социальных сетях актриса Лиза Арзамасова рассказала, с чем ей приходиться сталкиваться во время съемочного процесса. Звезда «Папиных дочек» сообщила, что актерская профессия со стороны выглядит очень простой. На самом же деле, это не так.





Арзамасова сообщила своим подписчикам в социальной сети Инстаграм, которая запрещена в РФ, что ради ролей актерам приходится идти на некоторые жертвы. Сниматься приходится в условиях, которые значительно далеки от комфортных.





Лиза опубликовала снимок, на котором предстала в галошах и спецодежде. Можно предположить, что сейчас ведутся съемки нового проекта, в котором задействована актриса, и снимок сделан именно там. В комментариях к фото Лиза пожаловалась на минусы актерской профессии: в 30-градусную жару носить теплую одежду, и наоборот, в холодную пору одеваться с легкие летние платья.





Свой пост актриса завершила хэштегом #ялюблюсвоюработу, что может значить только одно – несмотря на эти проблемы, Лиза довольна своей профессией.

Напомним, что Арзамасова в декабре 2020 года вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха. В середине августа 2021 года у пары родился сын, а в октябре того же года актриса уже вернулась к работе.