Александр Серов выгнал дочь из дома

Дочка Александра Серова, Мишель рассказала, почему съехала от папы. После скандального развода Александра Серова с женой его дочь Мишель Серова осталась жить в доме отца. Однако теперь артист не желает видеть наследницу в родных стенах. Об этом Мишель сама рассказала поклонникам. Дочь знаменитого певца призналась, что вынуждена была съехать от отца. «Ему нужно побыть одному, чтобы восстановиться, отдохнуть от всего, набраться сил. Он попросил нас съехать, так как сейчас не в том состоянии. Вернувшись из Бодрума, он попросил нас собраться дня за три, чтобы не растягивать этот момент переезда»,— поделилась Мишель.Девушка в срочном порядке собрала свои вещи, однако увезти все за один раз не удалось. По словам Серовой, только треть всех вещей уместила аж в четыре автобуса и три легковых автомобиля. Звездная дочь уверяет, что возвращаться в дом отца не планирует. Несмотря на непонятную ситуацию в вопросе дальнейшего места жительства, Мишель рада такому развитию событий. Ведь она будет больше времени проводить со своей матерью. Однако пользователи социальных сетей предположили, что причиной столь быстрого переезда является роман Серова. Недавно артист появился на публике в компании женщины, которая намного моложе певца. И хотя официальных подтверждений этому роману нет, дочь призналась, что ее отец всегда был неравнодушен к женщинам помоложе. Напомним, Александр Серов развелся с женой Еленой Стебеневой после 19 лет брака. Хотя супруги разошлись мирно, оба тяжело переживали расставание. Стебенева обвинила певца в домашнем насилии, а у Серова остались обиды к экс-жене.