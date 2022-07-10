Алена Водонаева засветила грудь на фото
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Алена Водонаева засветила грудь на фото

Алена Водонаева засветила грудь на фото
40-летняя ведущая Алена Водонаева сделала себе дерзкую фотоссию. Звезда «Дома-2» отправилась на жаркий курорт. Алена, как и многие другие звезды, выбрала побережье Средиземного моря. Она остановилась в Белеке, в роскошном пятизвездочном отеле. Выпускница реалити-шоу взяла с собой в поездку немало сексуальных нарядов. На этот раз она примерила образ, повторить который отважится далеко не каждая. Алена надела ультракороткий кроп-топ и шортики в бело-голубую полоску. Звезда оставила распущенными волосы, а в руки взяла оранжевый спасательный круг. Алена позировала на фоне бирюзовых морских волн. Наряд сыграл с теледивой злую шутку: порыв ветра приподнял топ и показал миру больше дозволенного.
Водонаева процитировала строчку из «Песни о морском дьяволе»: «Эй моряк, ты слишком долго плавал. Я тебя успела позабыть. Мне теперь морской по нраву дьявол. Его хочу любить». Поклонники засыпали звезду комплиментами. «Роскошная фигура и костюмчик изумительный!», «Это что за красота такая!», «Ой, грудь засветила», «Очень вам идёт это сочетание цветов, впрочем, как и всё другое. Алена, шикарная женщина шикарна во всем! Фигурка топ!» — пишут фанаты Водонаевой.
# Шоу-бизнес Водонаева Алена
По материалам: z-aya

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