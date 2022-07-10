Анонсирована игра Gangs of Sherwood — новый кооперативный экшен для Xbox Series X | S

Вадим Карасев





Состоялся анонс игры Gangs of Sherwood от разработчиков из студии Appeal Studios и издательства Nacon. Проект создается для Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC, и он представляет собой новый кооперативный экшен, действия которого разворачиваются в переосмысленном мире Робина Гуда. В этом мире, за счет найденных Философских камней армии шерифа Ноттингемского получила особые свойства, став сильнее, чем когда-либо.

В Gangs of Sherwood предусмотрен кооператив до 4 человек. Играть можно за Робина, Мэриан, монаха Така или Маленького Джона. Каждый из героев имеет свои собственные уникальные способности и полностью настраиваемый стиль игры. Игрокам предстоит воровать у богатых и отдавать бедным, а также выполнять различные задачи, чтобы помочь простым жителям Англии.

Первый трейлер Gangs of Sherwood можно посмотреть ниже, игра выйдет в 2023 году.

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