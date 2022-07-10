Астму будут лечить по новому стандарту

Пульмонолог рассказал о факторах риска и современных методах борьбы с заболеванием

Минздрав утвердил стандарт медицинской помощи взрослым при бронхиальной астме. Обновленный порядок вступает в силу 10 июля. Помощь пациентам будут оказывать в амбулаторных условиях, а при необходимости — в дневном и круглосуточном стационарах. Какие исследования включают в себя новые правила и как сегодня лечат астму, — в материале «Парламентской газеты».

Кожные пробы и рентген

Обновленный порядок включает и перечень лекарств с указанием средних суточных и курсовых доз. При необходимости возможно применение и немедикаментозных методов, например, искусственной вентиляции легких и оксигенотерапии. Для контроля лечения в стандарте предусмотрели повторные консультации специалистов.

340 миллионов астматиков

По данным ВОЗ, астмой сегодня страдает около 340 миллионов человек на Земле. От тяжелых приступов болезни ежегодно погибает более четверти миллиона.

«То, что астму ни с чем не спутаешь, неверно, — отметил Абакумов. — У детей сплошь и рядом повторяющиеся обструктивные бронхиты и ложные крупы принимают за астму. У детей бывает бронхообструктивный синдром, например, на фоне вирусной инфекции. Если это происходит несколько раз, ребенку ставят астму. Но это совершенно не означает, что она у него действительно есть».

Поэтому не стоит сразу принимать такой диагноз на веру, посоветовал пульмонолог. Нужно проконсультироваться с другими специалистами, а не бежать сразу за ингалятором.





Кашель по наследству

В развитии бронхиальной астмы очень важна наследственность, продолжил Абакумов. Если папа или мама болеют астмой, вероятность ее развития у ребенка 30 процентов, а если оба родителя астматики, — 75-80 процентов. Однако для человека, предрасположенного к астме, очень важна среда, в которой он живет и работает. К примеру, риск ее развития увеличится в 3-4 раза, если человек устроился на производство, где есть биологическая или минеральная пыль, вредные газы и испарения.

Риск развития заболевания также повышают дефицит витамина D и избыток продуктов, богатых омега-6 жирными кислотами, — это, например, растительное масло, мясо птицы, орехи, семечки, отруби, майонез. Также к факторам риска можно отнести ожирение и курение, в том числе пассивное. Триггером может послужить и инфекция, особенно коронавирус.

Предотвратить приступ

Еще 20-30 лет назад качество жизни астматиков было несравнимо ниже, чем теперь. Лечение, которое тогда применяли, — в основном это были гормоны в таблетках и ингаляциях, — не слишком помогало и к тому же вызывало серьезные побочные явления. А риск тяжелых приступов при этом практически не снижался.

Настоящая революция в лечении астмы произошла с появлением нового класса препаратов — ингаляционных глюкокортикостероидов. И хотя заболевание по-прежнему остается неизлечимым, его уже можно эффективно контролировать с помощью ингаляционной терапии. Такое лечение безопасно, оно не оказывает системного влияния на организм и позволяет на долгие годы забыть о приступах. Однако, предупреждают врачи, базисную ингаляционную терапию нужно проводить постоянно, с периодическими корректировками в зависимости от течения болезни.

«Есть постоянно контролируемая бронхиальная астма первой ступени, когда приступы бывают раз в месяц, тогда достаточно пользоваться ингаляторами при приступах, — объяснил Абакумов. — Но если астма средней тяжести, когда приступы повторяются два-три раза в неделю, надо пользоваться ингаляторами постоянно вне зависимости от приступов».

Также важно пересмотреть свой образ жизни и постараться устранить все возможные факторы, провоцирующие приступы. Если это реакция на домашнюю пыль и клещей домашней пыли, проводить регулярную влажную уборку, избавится от ковров, мягких игрушек, плотных штор, перьевых и пуховых подушек и других пылесборников. Если это пищевая реакция, соблюдать гипоаллергенную диету. Для контроля своего состояния полезно также приобрести пикфлоуметр, посоветовал Абакумов. Этот прибор помогает в домашних условиях проверить показатели дыхания и понять, работает лечение или нет, измерив скорость выдоха. Ведь именно выдох, а не вдох нарушен при бронхиальной астме, напомнил специалист.