Авдеев смог наконец-то наладить отношения с Барзиковым
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Авдеев смог наконец-то наладить отношения с Барзиковым

Авдеев смог наконец-то наладить отношения с Барзиковым
В данный момент у одного из самых взрослых участников Дом-2 сразу несколько поводов для радости. Сейчас Алексей Адеев в своём микроблоге активно делится тем, что смог примириться с Иваном Барзиковым. Однако это далеко не всё, что может поднять ему настроение.
 В данный момент у одного из самых взрослых участников Дом-2 сразу несколько поводов для радости. Сейчас Алексей Адеев в своём микроблоге активно делится тем, что смог примириться с Иваном Барзиковым. Однако это далеко не всё, что может поднять ему настроение.

Прежде всего его в итоге выпустили из изолятора, где он все-таки расписал недавно окрашенные стены, тем самым значительно подпортив ремонт. Кроме того, ему всё же вернули телефон, поэтому теперь он смело может делиться последними новостями с Дом-2 со своими фанатами.

Однако самый серьёзный повод для радости у него появился во время очередного голосования. В итоге он смог остаться одним из сидельцев на брёвнах и избежать печальной участи, ведь ему совершенно некуда податься.

Таким образом Адеев преследовал сразу две цели. Прежде всего он не желает тягаться с более авторитетным Иваном Барзиковым, который при всём желании может доставить немало проблем и даже настроить коллектив против Леши. Также он искренне обрадовался возможности сохранить свои дружеские отношения с Кристиной Бухынбалтэ. Или это как-то связано? Может быть Ваня согласился на перемирие при условии, что Адеев сохранит с Крис исключительно дружеские отношения? К чему в итоге приведёт эта ситуация?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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