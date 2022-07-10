Байден призвал продолжить протесты против решения Верховного суда по абортам
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Байден призвал продолжить протесты против решения Верховного суда по абортам

Байден призвал продолжить протесты против решения Верховного суда по абортамПрезидент США Джо Байден заявил, что нужно продолжать протесты из-за абортов

Президент США Джо Байден призвал продолжить протесты против решения Верховного суда по абортам. Об этом сообщает ТАСС.

Во время общения с журналистами глава государства заявил, что нужно продолжать протестовать и отстаивать свою точку зрения по вопросу права на прерывание беременности. Он подчеркнул, что это крайне важно.

По мнению Байдена, в стране необходимо принять федеральный закон, гарантирующий право женщин на аборт. Он отметил, что сотрудники его администрации выясняют, имеет ли право президент объявить режим ЧС в сфере здравоохранения из-за решения Верховного суда.

Постановление по прецедентному делу «Роу против Уэйда», согласно которому федеральные власти гарантируют права, касающиеся абортов, было вынесено 24 июня. В дальнейшем права на аборты будут определяться штатами, если Конгресс не примет никаких мер. Активисты возмущены таким решением, поскольку почти половина штатов приняла или примет законы, запрещающие аборты, в то время как другие приняли строгие меры, регулирующие эту процедуру.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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