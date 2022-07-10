Бокалы, графины и даже сифон: 9 предметов, чтобы сделать лимонад и не только
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Бокалы, графины и даже сифон: 9 предметов, чтобы сделать лимонад и не только

Бокалы, графины и даже сифон: 9 предметов, чтобы сделать лимонад и не только

Лето — это пора освежающих коктейлей и лимонадов. В новой подборке редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова собрала все необходимое, чтобы приготовить и продегустировать классные напитки и охладиться даже в самые жаркие дни.

1.Диспенсер для напитков (5,8 л)

Цена: 3 490 руб.

Хорошего лимонада должно быть много. В объемный яркий диспенсер как раз поместится порция для целой вечеринки (впрочем, в июльский зной с его опустошением можно справиться и в одиночку). Кстати, вещь это всесезонная — зимой диспенсер можно использовать для пунша или глинтвейна.


2.Cтеклянный кувшин (1 л)

Цена: 7 700 руб.

Для более скромных объемов напитка подойдет кувшин. Для тех, кому стандартные модели кажутся скучными, существуют более креативные варианты — например, такой кувшин-кот, который точно привлечет внимание и взрослых, и детей.


3.Сифон для газирования воды (1 л)

Цена: 11 220 руб.

Дело импортозамещения кока-колы на российском рынке каждый может взять в свои руки. С помощью сифона можно приготовить домашнюю газировку с любым вкусом, используя разные сиропы. Современные модели не совсем бюджетны, но можно выпросить советский сифон у бабушки вместе с проверенными рецептами вкусного ситро.


4.Стакан с узором (330 мл)

Цена: 736 руб.

Стаканы с резным узором станут оригинальным дополнением стола и классно будут смотреться на вечеринке, если украсить их коктейльными зонтиками или кусочками фруктов. Да и держать такой стакан в руке удобно благодаря рельефной поверхности.


5.Стеклянная бутылка для воды (650 мл)

Цена: 1 500 руб.

В жару прохладительный напиток хорошо иметь под рукой — удобной тарой будет бутылка. В этой, снабженной насадкой для выжимания сока, без труда можно быстро приготовить домашний лимонад с собой.


6.Набор бокалов с жемчужным отливом (2 шт.)

Цена: 7 300 руб.

Круглые бокалы с перламутровым блеском отлично подойдут для летних вечеринок — подавать в них можно прохладительные коктейли с игристым или безалкогольные напитки со льдом. Эффектная расцветка точно приведет в восторг любителей фотографировать еду, напитки и сервировку стола.


7.Набор формочек для мороженого из силикона (4 шт.)

Цена: 3 890 руб.

Охладиться в жару можно не только напитками, но и мороженым или фруктовым льдом, который легко приготовить дома с помощью таких формочек. Заморозить в них можно и обычный лед для напитков, удивив друзей необычной формой.


8.Ведерко для шампанского

Цена: 64 790 руб.

Это ведерко для шампанского сильно отличается от привычных моделей и выглядит как дизайнерский арт-объект, так что и цена довольно кусачая. Но зато такой аксессуар украсит не только интерьер — смелые модницы могут идти в гости, захватив его в качестве сумочки. Уже охлажденному шампанскому в подарок хозяева точно будут рады.


9.Стакан-дуршлаг для ягод

Цена: 1 700 руб.

Бонусом к напиткам можно подать ягоды — все равно в жару на обед из трех блюд редко есть силы. Стакан-дуршлаг из керамики ручной работы — удобный для этого аксессуар, в котором можно порционно промыть и охладить ягоды и подать к столу.



Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Новости моды
По материалам: spletnik.ru

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