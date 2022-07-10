Будет хуже: врач посоветовал Волочковой обратиться в клинику
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Будет хуже: врач посоветовал Волочковой обратиться в клинику

Будет хуже: врач посоветовал Волочковой обратиться в клинику

46-летняя Анастасия Волочкова до сих пор занимается балетом и нередко пугает поклонников необычным видом своих ног. Дело в том, что от танцев стопы деформируются и покрываются мозолями. 

Хороший специалист может привести ноги в порядок, но Волочкову это, похоже, не заботит, и в перерывах между работой она ведет праздный образ жизни, а к врачам не ходит. Пятый канал поговорил об этом с травматологом-ортопедом Максимом Саутиным.


врач посоветовал Волочковой обратиться в клинику

Врач рассказал, что часто видит пациентов с такими проблемами, так как они могут быть даже от высоких каблуков. Максим предупреждает, что если начались неприятные ощущения, то стоит сразу же обращаться за помощью.

Данная патология имеет тенденцию к прогрессированию в случае сохранения прежних нагрузок, либо в случае их увеличения. Деформация стопы может также увеличиваться, это приводит к увеличению дискомфорта и усилению болевых ощущений.

Специалист пояснил, что каждая травма повышает риски возникновения следующей. Так, деформация стоп может обернуться болями в коленях, позвоночнике и тазобедренных суставах. 


Новый ухажер Волочковой рассказал о планах на нее

26-летний бизнесмен Хан Мансуров, который подарил балерине зеркальный забор и iPhone-13, вчера поговорил с изданием Teleprogramma.pro и рассказал о своих планах на Анастасию. Он тоже скромно заявляет, что это просто дружба, однако признает, что она вызывает в нем "огромное уважение и необыкновенно светлые чувства".

У балерины уже были бойфренды намного моложе нее, так что ничего удивительного, если у них будет все серьезно. Мансуров этому всячески способствует: он сам с ней познакомился, щедро одарил, а теперь решил свозить на курорт.

Понимаете, это нормальные человеческие отношения, когда я, видя, какой прекрасный человек Настя, хочу сделать и делаю для нее что-то хорошее. В ответ она помогает мне в чем-то, и я снова говорю ей спасибо тем или иным образом. Вот в Турцию вместе полетим.
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По материалам: uposters.ru

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