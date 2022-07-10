Будет хуже: врач посоветовал Волочковой обратиться в клинику
46-летняя Анастасия Волочкова до сих пор занимается балетом и нередко пугает поклонников необычным видом своих ног. Дело в том, что от танцев стопы деформируются и покрываются мозолями.
Хороший специалист может привести ноги в порядок, но Волочкову это, похоже, не заботит, и в перерывах между работой она ведет праздный образ жизни, а к врачам не ходит. Пятый канал поговорил об этом с травматологом-ортопедом Максимом Саутиным.
Врач рассказал, что часто видит пациентов с такими проблемами, так как они могут быть даже от высоких каблуков. Максим предупреждает, что если начались неприятные ощущения, то стоит сразу же обращаться за помощью.
Специалист пояснил, что каждая травма повышает риски возникновения следующей. Так, деформация стоп может обернуться болями в коленях, позвоночнике и тазобедренных суставах.
Новый ухажер Волочковой рассказал о планах на нее
26-летний бизнесмен Хан Мансуров, который подарил балерине зеркальный забор и iPhone-13, вчера поговорил с изданием Teleprogramma.pro и рассказал о своих планах на Анастасию. Он тоже скромно заявляет, что это просто дружба, однако признает, что она вызывает в нем "огромное уважение и необыкновенно светлые чувства".
У балерины уже были бойфренды намного моложе нее, так что ничего удивительного, если у них будет все серьезно. Мансуров этому всячески способствует: он сам с ней познакомился, щедро одарил, а теперь решил свозить на курорт.